فيتنام تعدم مليونى خنزير وتدعو المواطنين لمكافحة إنفلونزا الخنازير

هانوى (رويترز)

قالت فيتنام اليوم الجمعة، إنها أعدمت مليونى خنزير فى محاولة للحد من انتشار إنفلونزا الخنازير الأفريقية ودعت المواطنين إلى الانضمام لجهود مكافحة المرض الذى ينتشر بسرعة شديدة.

وقال وزير الزراعة نجويين شوان كونج فى اجتماع للبرلمان إن الفيروس امتد إلى 48 من أقاليم البلاد البالغ عددها 63 ليرتفع عدد الخنازير التى أعدمت من 1.7 مليون إلى مليونين خلال أقل من أسبوع.

وتمثل الخنازير ثلاثة أرباع إجمالى استهلاك فيتنام من اللحوم. ويبلغ عدد سكان البلاد 95 مليون نسمة حيث يُستهلك معظم إنتاجها من الخنازير التى تربى فى المزارع وعددها 30 مليونا محليا.

ودعا كونج السكان المحليين إلى عدم مقاطعة لحوم الخنازير وشجع المؤسسات التجارية على تخزين لحومها تحسبا لحدوث نقص فى النصف الثانى من العام.

وأضاف "يجب ألا نزيد قطعان الخنازير فى الوقت الحالى وإنما نحول تركيزنا إلى زيادة أعداد الماشية والدواجن وإنتاج المزارع السمكية".

وتم رصد إنفلونزا الخنازير الأفريقية للمرة الأولى فى آسيا فى أغسطس آب الماضى فى الصين أكبر دولة منتجة للحوم الخنازير فى العالم.