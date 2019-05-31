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فى اليوم العالمى لمكافحة التدخين.. 40% من المدخنين "حاولوا الإقلاع ومعرفوش"

الجمعة، 31 مايو 2019 01:00 ص
فى اليوم العالمى لمكافحة التدخين.. 40% من المدخنين "حاولوا الإقلاع ومعرفوش" اليوم العالمى للامتناع عن التدخين- أرشيفية
كتبت- هبة حسام

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فى يوم 31 مايو من كل عام، يُحتفل باليوم العالمى للامتناع عن التدخين، والذى أقرته منظمة الصحة العالمية للتشجيع على الامتناع عن تعاطى التبغ ولإبراز المخاطر الصحية المرتبطة به، والدعوة إلى وضع سياسات فعالة للحد من استهلاكه، وقد جاء احتفال هذا العام تحت شعار "التبغ والصحة الرئوية".

وبمناسبة اليوم العالمى للامتناع عن التدخين، ننشر أبرز 10 أرقام عن المدخنين فى مصر، وذلك من واقع البيانات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، فى ضوء بيانات المسح القومى متعدد المراحل لرصد عوامل الخطورة للأمراض غير السارية لجمهورية مصر العربية لعام 2017، والذى تم تنفيذه بالشراكة بين الجهاز ووزارة الصحة والسكان ومنظمة الصحة العالمية.

 

 

1- 22.7% نسبة المدخنين فى مصر من إجمالى السكان فى الفئة العمرية من "15-69" عام.

2- 40.4%، نسبة المدخنين الذين حاولوا الإقلاع عن التدخين، ولم ينجحوا.

3- أعلى نسبة من المدخنين بلغت 27.3%، وخاصة بالفئة العمرية (30-44 سنة).

4-  43.4% من إجمالى الذكور فى مصر مدخنين، مقابل 0.5% من إجمالى الإناث.

 

 

5- 18.1 عام  متوسط السن عند بداية التدخين.

6- 82.7% من المدخنين الذكور يدخنون سجائر عادية مصنعة.

7- 15.9 سيجارة، متوسط عدد السجائر المستهلكة فى اليوم للمدخنين.

8- 20% من المدخنين فى مصر، يدخنون الشيشة، بمتوسط استهلاك 0.6 حجر فى اليوم.

 

 

9- 6.2% من المدخنين فى مصر، مدخنى سيجار بمتوسط استهلاك 0.9 سيجار فى اليوم.

10- 5.4%، نسبة من سبق لهم التدخين بصفة يومية والمقلعين عنه حالياً.

 


التدخين فى مصر

المدخنين فى مصر

اليوم العالمى للامتناع عن التدخين

التبغ

منظمة الصحى العالمية

وزارة الصحة

جهاز الاحصاء

اخبار الاقتصاد

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