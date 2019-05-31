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فولكسفاجن وفيات يهبطان بالأسهم الأوروبية بعد أحدث رسوم ترامب

الجمعة، 31 مايو 2019 11:41 ص
فولكسفاجن وفيات يهبطان بالأسهم الأوروبية بعد أحدث رسوم ترامب فولكسفاجن
رويترز

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هوت الأسهم الأوروبية، إلى أدنى مستوياتها فى أكثر من 3 أشهر اليوم الجمعة، تقودها شركتا صناعة السيارات فولكسفاجن وفيات كرايسلر بعد أن فتح الرئيس الأمريكى دونالد ترامب جبهة جديدة فى توترات التجارة العالمية بتعهده بفرض رسوم على الواردات المكسيكية.
 
وقال ترامب، إن جميع السلع المكسيكية ستخضع لرسوم جمركية تبلغ 5% من العاشر من يونيو لحين وقف الهجرة السرية، مهددا بتعطيل سلاسل الإمداد فى وقت تتجدد فيه مخاوف المستثمرين من خطر الركود الاقتصادي.
 
وتدهورت المعنويات أكثر بفعل سلسلة بيانات صينية أسوأ من المتوقع، لينزل المؤشر ستوكس 600 الأوروبى 0.9% بحلول الساعة 0708 بتوقيت جرينتش.
 
وشملت الخسائر جميع قطاعات الأسهم الأوروبية، حيث عمد المستثمرون إلى البيع مفضلين آمان السندات الحكومية ليهبط المؤشر داكس الألماني، المنكشف بشكل خاص على مخاطر التجارة، 1.3% إلى أدنى مستوياته فى شهرين.
 
ونزل مؤشر قطاع السيارات الأوروبى 2.7 % متأثرا بانخفاضات 3% فى أسهم كل من فولكسفاجن وفيات كرايسلر، اللتين لهما انكشاف كبير على المكسيك.
 
وانخفضت أسهم البنوك الإسبانية سانتاندير وساباديل وبلباو بين 3.6 و1.8%، وللثلاثة حضور كبير فى المكسيك.
 

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