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فوائد العنب الحفاظ على صحة الجهاز الهضمى

الجمعة، 31 مايو 2019 01:00 ص
فوائد العنب الحفاظ على صحة الجهاز الهضمى عنب
كتبت فاطمة ياسر

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"أحمر أو أخضر"..هذا هو لونه الخلاب، أما عن طعمه فله الكثير من العشاق، يحتوي على العديد من العناصر الغذائية الهامة لصحة الجسم، والتي تساهم بشكل كبير في الحصول  وإمداد الجسم بالكثير من الفوائد، نعم إنه العنب، الفاكهة ذات المذاق الرائع، وخلال هذا التقرير سنتعرف علي أبرز وأهم الفوائد الصحية التي يحصل عليها الجسم بعد تناوله للعنب، وذلك وفقا لموقع "healthline".

يحتوي العنب علي العديد من العناصر الغذائية الهامة لجسم الإنسان، والتي تساهم بشكل كبير في الحصول علي صحة أفضل، ومنها مضادات الأكسدة، ونسبة كبيرة من الكالسيوم والمغنسيوم والفسفور والصوديوم والبوتاسيوم، فيتامين "أ وسي و ك وب"، والألياف وهذا يجعله من الأطعمة المميزة والهامة لجسم الإنسان بشكل كبير.

فوائد العنب

وعن فوائد العنب قدم التقرير هذه الفوائد، ومنها:

-يعمل تناول العنب علي علاج الربو والحد من المضاعفات الصحية الناتجة عنه، ولذا فهو من الأغذية الجيدة للأشخاص الذين يعانون منه.

-نظرا لاحتوائه علي نسبة جيدة من الكالسيوم فهذا يجعله من الأطعمة الجيد للحفاظ علي صحة العظام، والحد من التعرض للكسور أو أي مشاكل صحية بالعظام كالهشاشة، ولذا تناوله باستمرار.

-هل تعلم أن العنب من الفواكه الهامة لصحة القلب، نعم هذا ما أكدت عليه الدراسات الطبية الحديثة، والتي اشارت في دورة في الحفاظ علي صحة القلب، ولذا لا تتردد في تناوله للحصول علي قلب ذو صحة جيدة.

-تقوية الأوعية الدموية والحد من التعرض للإصابة باي مشاكل صحية به كالجالطات.

-نظرا لاحتوائه علي نسبة عالية من الماء والألياف، فهذا يجعله من الأطعمة الجيدة والمميزة في الحد من الإصابة بالإمساك او عسر الهضم، ولذا تناولك له يساعد بشكل كبير في الحفاظ علي صحة الجهاز الهضمي.

 


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