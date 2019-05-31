فريق طبى بمستشفى بنها الجامعة يستخرج "صفارة" من القصبة الهوائية لطفلة

القليوبية إبراهيم سالم

نجح فريق طبي بقسم جراحة القلب والصدر بمستشفى بنها الجامعي، اليوم الجمعة، في إنقاذ حياة طفلة وإجراء جراحة خطيرة لها، لاستخراج صفارة "لعبة أطفال"، من القصبة الهوائية لطفلة تبلغ من العمر 8 سنوات من قرية الدير مركز طوخ بالقليوبية.

وأفاد بيان صادر عن مستشفى بنها الجامعي، بأن الفريق الطبي الذي أجرى الجراحتين ضم الدكتور محمد الجزار مدرس جراحة الصدر والمناظير، والدكتورة أنهار السيد مدرس مساعد جراحة القلب والصدر، والدكتورة هبة حمدي مدرس مساعد التخدير، وطاقم التمريض الذي ضم كلا من الممرض محمد السيد وخلود محمد.

وأكد الدكتور محمد الجزار، أن العمل على الحالة استمر 4 ساعات ، حيث نجحت العملية وتم استخراج لعبة الأطفال، مع استقرار حالة الطفلة.