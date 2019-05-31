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الجمعة، 31 مايو 2019 04:47 ص
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علاج الإكزيما عن طريق تجنب التعرق والاستحمام بالماء الفاتر

الجمعة، 31 مايو 2019 04:00 ص
علاج الإكزيما عن طريق تجنب التعرق والاستحمام بالماء الفاتر علاج الإكزيما
كتب بيتر إبراهيم

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تُستخدم كلمة الإكزيما أيضًا على وجه التحديد للحديث عن التهاب الجلد التأتبى، وهو أكثر أنواع الإكزيما شيوعًا، وهى حالة تصيب الجلد وتسبب التهابا وحكة واحمرارا، وتشققا.

ووفقاً للموقع الطبى الامريكى “HealthLine”، فتؤثر المراحل وأنواع الإكزيما المختلفة على 31.6% من الناس في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتُستخدم كلمة الإكزيما أيضًا على وجه التحديد للحديث عن التهاب الجلد التأتبى، وهو أكثر أنواع الإكزيما شيوعًا

حقائق سريعة عن الإكزيما

وهنا بعض النقاط الرئيسية حول الإكزيما:

  • يمكن أن تؤدي بعض الأطعمة إلى ظهور الأعراض، مثل المكسرات ومنتجات الألبان.
  • تختلف الأعراض حسب عمر الشخص المصاب بالإكزيما، لكنها غالبًا ما تتضمن بقع متقشرة من الجلد.
  • يمكن أيضًا أن تحدث الإكزيما بسبب عوامل بيئية مثل الدخان وحبوب اللقاح، ومع ذلك، الإكزيما ليست حالة قابلة للعلاج.
  • ويركز العلاج على شفاء الجلد التالف وتخفيف الأعراض، ولا يوجد علاج كامل للإكزيما بعد، لكن يمكن معالجة الأعراض.
  • الإكزيما ليست حالة معدية.

أسباب الإكزيما

  • المهيجات: تشمل الصابون والمنظفات والشامبو والمطهرات والعصائر من الفواكه الطازجة واللحوم والخضراوات.
  • مسببات الحساسية: يمكن أن يؤدى عث الغبار والحيوانات الأليفة وحبوب اللقاح والعفن والقشرة إلى حدوث الإكزيما.
  • الميكروبات: تشمل البكتيريا مثل المكورات العنقودية الذهبية والفيروسات وبعض الفطريات.
  • درجات الحرارة الساخنة والباردة: الطقس الحار أو البارد، الرطوبة العالية والمنخفضة، والعرق الناتج عن ممارسة الرياضة يمكن أن يؤدى إلى حدوث الإكزيما.
  • الأطعمة: منتجات الألبان والبيض والمكسرات والبذور ومنتجات الصويا والقمح يمكن أن تسبب اشتعال الإكزيما.
  • الإجهاد: ليس هذا سببًا مباشرًا للإكزيما ولكنه قد يؤدى إلى تفاقم الأعراض.
  • الهرمونات: يمكن للمرأة أن تعانى من زيادة أعراض الإكزيما فى بعض الأحيان عندما تتغير مستويات هرمونها، على سبيل المثال أثناء الحمل وفى الدورة الشهرية. 

علاج الإكزيما

لا يوجد علاج للإكزيما، وبالنسبة لبعض الناس تزول الإكزيما بمرور الوقت، وبالنسبة للآخرين تزال حالة مدى الحياة.

الرعاية المنزلية للإكزيما

هناك العديد من الأشياء التي يمكن للأشخاص المصابين بالإكزيما القيام بها لدعم صحة الجلد وتخفيف الأعراض، مثل:

  • أخذ حمامات فاترة.
  • ضع مرطبًا خلال 3 دقائق من الاستحمام.
  • الترطيب كل يوم.
  • ارتداء الأقمشة القطنية والناعمة، وتجنب الألياف الخشنة والملابس الضيقة.
  • باستخدام صابون لطيف أو منظف غير صابون عند الغسيل.
  • تجفيف الهواء أو تجفيف البشرة بلطف بمنشفة ، بدلاً من فرك الجلد الجاف بعد الاستحمام.
  • عند الإمكان، تجنب التغيرات السريعة في درجة الحرارة والأنشطة التى تجعلك تعرق.
  • إبقاء أظافرك قصيرة لمنع الخدش.

علاج الإكزيما

الاكزيما

اسباب الاكزيما

الاستحمام لعلاج الاكزيما

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