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عقوبة رادعة تنتظر سارقى مركبات "التو توك" بالإكراه فى حلوان.. تعرف عليها

الجمعة، 31 مايو 2019 07:00 ص
عقوبة رادعة تنتظر سارقى مركبات "التو توك" بالإكراه فى حلوان.. تعرف عليها توك توك ـ أرشيفية
كتب سليم على

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تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من القبض على 3 عاطلين، كوّنوا تشكيلا عصابيا لسرقة مركبات "التوك توك" فى منطقة حلوان بالإكراه من سائقيها، بعد التعدى عليهم بأسلحة بيضاء، وحرر الأمن محضرا بالواقعة وأخطر النيابة العامة للتحقيق معهم

 

وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهمين :

 

 يقول محمد الحدق المحامى، إن المتهمين فى تلك الواقعة اركبوا جناية السرقة بالإكراه، لافتا إلى إن عقوبتها  تختلف عن السرقة دون حدوث ضرر جسدى للمجنى عليه، لافتا إلى أن حيازة المتهمين سلاح أبيض وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليهم وصولهم على ممتلكاته عنوة عنهم يعد واقعة سرقة بالإكراه ويعاقب على قانون العقوبات المادة 314 تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.

 

وأشار الحدق، إلى أنه يحق للقاضى أن يخفف العقوبة كما ورد فى المادة 17 من قانون العقوبات وأنه من حق القاضى أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضى أى بدلا من 15 سنة إلى 10 سنوات أو 3 سنوات حسب وجهة نظر القاضى.


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سرقه بالاكراه

المعصرة

نيابه حلوان

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