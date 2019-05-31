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عصام شرف: أمريكا لن تنجح فى حربها التجارية ضد الصين وستتكبد خسائر فادحة

الجمعة، 31 مايو 2019 05:07 م
عصام شرف: أمريكا لن تنجح فى حربها التجارية ضد الصين وستتكبد خسائر فادحة عصام شرف
كتب محمد تهامى زكى

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أكد الدكتور عصام شرف، رئيس الوزراء الأسبق، أن أمريكا لن تنجح فى حربها التجارية ضد الصين ولن تتمكن من وقف تقدمها الاقتصادى، بل ستتكبد خسائر فادحة على المدى الطويل.

 

وقال شرف، فى لقاء مع وكالة أنباء "شينخوا" الصينية، إن الحرب التجارية التى بدأتها الولايات المتحدة تمثل اعتداء على ما اتفق عليه العالم من مبادئ التعددية والتجارة الحرة والحوكمة العالمية الاقتصادية المتزنة، مؤكدا أنها اعتداء على تلك القيم العالمية".

 

وأعرب شرف، عن استيائه من التصريحات العنصرية التى أدلت بها "كيرون سكينر" مديرة التخطيط السياسى بوزارة الخارجية الأمريكية، التى قالت إن المنافسة بين أمريكا والصين هى صراع بين حضارتين ووصفت الصين بأنها منافس قوى لا ينتمى إلى الجنس الأبيض القوقازى، محذرا من أن تلك التصريحات تأخذ الخلافات بين الولايات المتحدة والصين إلى منحى خطير، داعيا سكينر إلى الاعتذار عن هذه التصريحات غير المسؤولة على الإطلاق.

 

وردا على سؤال حول إمكانية نجاح واشنطن فى حربها التجارية، قائلا إنه "لا يمكن أن يتحقق النجاح للولايات المتحدة الأمريكية رغم ممارسة الضغوط على الصين، فعندما تعرقل أمريكا التجارة الحرة وتضع بعض الشروط والقيود فإنها بذلك تعطل التجارة العالمية كلها بكل ما يرتبط بها من مصالح دول أخرى.

 

وتابع شرف أن "ما يحدث الآن على المدى القصير سيؤدى إلى بعض الأضرار للصين وأمريكا وللعالم كله، لكن على المدى ستحظى الصين بالمزيد من التضامن من قبل الدول، كاشفا أنه من الممكن أن تتغير الأمور على المدى الطويل، وستكون أمريكا من أكبر المتضررين من الحرب التجارية، وستتعرض لخسائر فادحة، لأن واردات أمريكا من الصين تستخدم فى صناعات أخرى داخليا ويعاد تصديرها، وبالتالى القيود الأمريكية الحالية هى أيضا قيود على القطاع الخاص الأمريكى، وهو قطاع ليس سهلا، لذا سيكون هناك مقاومة كبيرة داخل أمريكا، لأن وظائف كثيرة تضررت، بما يشكل خسارة للاقتصاد الأمريكى نفسه.

 

وتوقع شرف "فى ظل تلك الخسائر أن تقوم الولايات المتحدة بالتراجع عن حربها ضد الصين، خاصة فى ظل سياسة الإدارة الأمريكية الحالية الرامية للهيمنة والتدخل فى الشؤون الداخلية، وتوجهات الصين نحو التعايش السلمى وعدم التدخل فى الشؤون الداخلية للدول، مؤكدا أن الصين حققت خلال الـ40 عاما الماضية منذ تطبيق سياسة الإصلاح والانفتاح معجزة اقتصادية بجميع المقاييس، لذلك لا أعتقد أن الحرب التجارية ستؤثر كثيرا عليها بل سرعان ما ستتجاوز هذا.

 

وأوضح شرف، أن التطور الاقتصادى الصينى عظيم جدا، ومبادرة الحزام والطريق نقلة تاريخية ستضيف الكثير للاقتصادين الصينى والعالمى، خاصة أن الصين تتبنى مبدأ مهم جدا وهو عدم التدخل فى الشؤون الداخلية للدول وتدعو إلى عالم يتمتع بالرفاهية والكسب المشترك.

 


عصام شرف

الحرب التجارية

امريكا

الصين

الاقتصاد الصبنى

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الاقتصاد الامريكى

ترامب

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