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ضبط 6 تجار مخدرات فى حملة أمنية على البؤر الإجرامية بالعبور وشبرا الخيمة

الجمعة، 31 مايو 2019 03:58 م
ضبط 6 تجار مخدرات فى حملة أمنية على البؤر الإجرامية بالعبور وشبرا الخيمة حبس -أرشيفية
القليوبية نيفين طه

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شنت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، حملة أمنية لضبط تجار المخدرات والخارجين عن القانون، أسفرت عن ضبط  6 تجار مخدرات وبحوزتهم كمية متنوعة من المواد المخدرة،  تم التحفظ على المضبوطات والمتهمين.
 
تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء هشام سليم مدير المباحث الجنائية والعميد يحيي راضى رئيس المباحث ، بالقبض على  6 تجار مخدرات خلال حملة أمنية شملت اقسام بنها وشبرا الخيمة   وشبين القناطر والعبور ،وتم  ضبط  كميات متنوعة من المواد المخدرة عباره عن 400جرام من  الحشيش المخدر  ، و340 جرام من  مخدر الهيروين ،ومبالغ مالية ، وتم التحفظ علي المتهمين والمضبوطات وجارى اتخاذ الاجراءات القانونية حيالهم.

كفر شكر

مخدرات متنوعة

تجار مخدرات

مباحث القليوبية

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