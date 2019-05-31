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ضبط 5.6 طن لحوم فاسدة فى 20 محافظة خلال أسبوع وتحرير 78 محضراً

الجمعة، 31 مايو 2019 06:00 ص
ضبط 5.6 طن لحوم فاسدة فى 20 محافظة خلال أسبوع وتحرير 78 محضراً لحوم فاسدة - أرشيفية
كتب عز النوبى

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واصلت الحملات التفتيشية البيطرية الجولات الميداينة على أسواق أسواق اللحوم ، وأكد تقريرا صادر عن الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن إجمالى ما تم ضبطه من لحوم ودواجن وأسماك ، بلغ حوالى 5 طن و612 كجم فى 20 محافظة ، منها  "القاهرة، الإسكندرية، الدقهلية، الشرقية، كفر الشيخ، المنوفية، الجيزة، أسيوط، قنا، البحيرة، سوهاج، الفيوم، بنى سويف، المنيا، بورسعيد، الإسماعيلية، دمياط، اسوان، الاقصر"، فضلاً عن إدارة التفتيش بالهيئة، حيث تم تحرير 78 محضراً بتلك المخالفات والتحفظ على الكميات المضبوطة، لحين عرضها على النيابة المختصة لاستكمال إجراءاتها.

وقال التقرير، إن تلك الحملات تستهدف فى الأساس تنفيذ القوانين والقرارات المنظمة لعمليات تداول اللحوم والدواجن والأسماك ومنتجاتها مع الالتزام بالمواصفات القياسية المصرية والتأكد من وصولها الى المستهلك بصورة آمنة وصحية.

 


الخدمات البيطرية

الحملات البيطرية

التفتيش على اللحوم

لحوم فاسدة

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