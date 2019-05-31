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ضبط 418 هاربا من أحكام قضائية فى حملة موسعة بأسوان

الجمعة، 31 مايو 2019 11:30 م
ضبط 418 هاربا من أحكام قضائية فى حملة موسعة بأسوان حملة أمنية - أرشيفية
أسوان - صلاح المسن

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شنت المباحث الجنائية وإدارة تنفيذ الأحكام وضباط الأقسام والمراكز بأسوان ،اليوم الجمعة ، حملة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية ، وأسفرت  الجهود عن ضبط 418هارب من تنفيذ عقوبات متعلقة بأحكام قضائية متنوعة بأنحاء دوائر مراكز وأقسام محافظة أسوان.
 
حيث تمكن رجال تنفيذ الأحكام من ضبط  136هارب من جنح الحبس الجزئي، وضبط  14هارببين من جنح الحبس المستأنف ، كما أسفرت جهود الحملة عن ضبط 187صادر ضدهم أحكام بالغرامات، و80 محكوم عليهم في جنح المخالفات وضبط حكمين سرقة تيار كهربائي ، تحررت المحاضر اللازمة بإجراءات الضبط ، وتم مواجهة المضبوطين بصحة الأحكام القضائية الصادرة وجارى إحالتهم للنيابات المختصة، لتنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم.
 
 
 

جنايات

سرقة

تنفيذ احكام

امن اسوان

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