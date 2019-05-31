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ضبط 3650 هاربا من أحكام متنوعة خلال 24 ساعة فى حملة أمنية بالغربية

الجمعة، 31 مايو 2019 08:22 م
ضبط 3650 هاربا من أحكام متنوعة خلال 24 ساعة فى حملة أمنية بالغربية اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية
الغربية - عادل ضرة

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شنت مديرية أمن الغربية، حملة أمنية مكبرة بنطاق المراكز والأقسام، لضبط الخارجين على القانون والهاربين من أحكام، وضمت ضباط تنفيذ الأحكام والعميد وائل الصيرفى رئيس قسم تنفيذ الأحكام بالمديرية والنقيب محمد النجار بالتنسيق مع الأمن العام والأمن المركزى.

وقاد الحملة اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية والعميد إيهاب عطية رئيس مباحث المديرية تحت إشراف اللواء طارق حسونة مدير الأمن.

وأسفرت جهود الحملة المكبرة عن ضبط 3650 هاربا من أحكام، منهم 10 محكوم عليهم في جناية 1245 حكم جزئي، و151 حكم مستأنف، و2200 حكم فى غرامات، و44 حكم فى مخالفات، كما تم تحصيل 115 ألف و123 جنيها غرامات، تم إيداع المبلغ خزينة المحكمة، وإحالة المتهمين للنيابة العامة.
 

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