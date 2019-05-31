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ضبط 30 كرتونة كبدة مستوردة منتهية الصلاحية فى حملة تموينية بالبحيرة

الجمعة، 31 مايو 2019 04:38 م
ضبط 30 كرتونة كبدة مستوردة منتهية الصلاحية فى حملة تموينية بالبحيرة اللواء مجدى القمرى مدير امن البحيرة
البحيرة - ناصر جودة

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شنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة بقيادة اللواء مجدى القمرى مدير الأمن حملة مكثفة للرقابة على الأسواق ومواجهة بيع المواد الغذائية المنتهية الصلاحية
 
وأشرف على الحملة اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية، والمهندس كمال راشد وكيل وزارة التموين ومشاركة العقيد وجدى الصيرفى مدير مباحث التموين وسمير البلكيمى رئيس إدارة الرقابة التجارية .
 
وأسفرت الحملة عن ضبط  30  كرتونة كبدة مجمدة مستوردة منتهية الصلاحية وضبط مصنع جبنة موتزاريللا غير مرخص ويستخدم مواد خام مجهولة المصدر.
 
كما أسفرت الحملة عن ضبط مصنع أجبان غير مرخص وتنعدم به الشروط الصحية وبه منتجات ألبان منتهية الصلاحية.
 
وتم تحرير المحاضر اللازمة تمهيدا لإحالتها للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.
 

اخبار البحيرة

حوادث البحيرة

أغذية منتهية الصلاحية

حملات تموينية بالبحيرة

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