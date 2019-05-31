ضبط 28 تاجر مخدرات قبل عيد الفطر فى الجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

كثفت قوات الأمن بمديرية أمن الجيزة، شن حملاتها الأمنية، استعدادا لاستقبال عيد الفطر، واستهدفت حملة عدة بؤر إجرامية بأنحاء المحافظة، عن ضبط 28 متهما، بحوزتهم كميات من المواد المخدرة، اعترفوا بحيازتها للاتجار بها.

وأسفرت الحملة أيضا عن ضبط 5 أشخاص لاتهامهم بحيازة اسلحة نارية خرطوش، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات، لاستخدامها بقصد الدفاع، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وأخطر اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وباشرت النيابات المختصة التحقيق.