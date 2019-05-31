ضبط 1977 هاربين من أحكام وتحصيل 23470 جنيها خلال 24 ساعة فى حملة أمنية بالغربية

الغربية - مصطفى عادل

شنت مديرية أمن الغربية، حملة أمنية مكبرة بنطاق المراكز والأقسام، لضبط الخارجين على القانون والهاربين من أحكام،ضمت ضباط تنفيذ الأحكام، ضمت العميد وائل الصيرفى رئيس قسم تنفيذ الأحكام بالمديرية والنقيب محمد النجار بالتنسيق مع الأمن العام والأمن المركزى، قادها اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية والعميد إيهاب عطية رئيس مباحث المديرية تحت إشراف اللواء طارق حسونة مدير الأمن.

أسفرت جهود الحملة المكبرة عن ضبط 1977 هاربين من احكام، منهم 3 محكوم عليهم في جناية 401 حكم جزئى، و40 حكم مستأنف، و1483 حكم فى غرامات، و 50 حكم فى مخالفات، كما تم تحصيل 23 ألف و 470 جنيها غرامات، تم إيداع المبلغ خزينة المحكمة، وإحالة المتهمين للنيابة العامة.