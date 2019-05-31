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ضبط متهم جمع 3.5 مليون جنيه من مدخرات المصريين بالخارج بطرق غير مشروعة

الجمعة، 31 مايو 2019 11:12 ص
ضبط متهم جمع 3.5 مليون جنيه من مدخرات المصريين بالخارج بطرق غير مشروعة عملات أجنبية-أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى _ أحمد حسنى

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تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع، بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة من ضبط أحد الأشخاص، لقيامه بالإشتراك مع "شقيقه " عامل بإحدى الدول العربية، بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج.

 

وكشفت التحريات أن المتهم الثانى، عمل على جمع أموال المصريين بأحد الدول العربية، ومن ثم إرسالها داخل البلاد فى صورة بضائع مهربة، ومبالغ مالية لبعض التجار والمستوردين، حيث يقوموا بإيداع ما يعادلها بالجنيه المصرى على حساب المتهم الأول بأحد البنوك بالمنيا، الذى يقوم بسحبها وتسليمها لذوى العاملين بالخارج مقابل راتب شهرى فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة، بالمخالفة للقانون.

 

وبمواجهة المتهم الأول اعترف بارتكابه للواقعة بالإشتراك مع "شقيقه"، و تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندى ما يعادل "3,500,000 - ثلاثة مليون وخمسمائة ألف جنية مصرى"، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة،ووجه اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

 

 

 


المصريين بالخارج

توظيف الاموال

جمع اموال المصريين بالخاج

اخبار الحوادث

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