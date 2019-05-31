ضبط عامل بمدرسة يدير مصنع أسلحة وذخائر نارية بأسيوط

كتب محمود عبد الراضى _ أحمد حسنى

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر، بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، من ضبط عامل بإحدى المدارس بمحافظة أسيوط، بتهمة الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

وعقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاعات الأمن الوطنى، والأمن العام والأمن المركزى، ومديرية أمن أسيوط، تم استهداف المتهم بمسكنه وضبطه، وبحوزته " طبنجة عيار 9مم، 3 طبنجة صوت تحت التعديل لإطلاق الأعيرة النارية، 17 طلقة نارية مختلفة الأعيرة، 9 خزينة أسلحة نارية، 2 هاتف محمول، عدد كبير من أجزاء الأسلحة النارية، العدد والأدوات المستخدمة فى عملية التصنيع" .

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، وقيامه بإدارة ورشة بمسكنه لإصلاح وتصنيع الأسلحة النارية محلية الصنع، وتعديل محدثات الصوت لأسلحة صالحة لإطلاق الأعيرة النارية، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.