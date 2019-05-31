سوبر كورة
Ads
الجمعة، 31 مايو 2019 01:16 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

ضبط عامل بمدرسة يدير مصنع أسلحة وذخائر نارية بأسيوط

الجمعة، 31 مايو 2019 11:38 ص
ضبط عامل بمدرسة يدير مصنع أسلحة وذخائر نارية بأسيوط المتهم
كتب محمود عبد الراضى _ أحمد حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر، بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، من ضبط  عامل بإحدى المدارس بمحافظة أسيوط، بتهمة الاتجار بالأسلحة النارية  والذخائر غير المرخصة.

وعقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاعات الأمن الوطنى، والأمن العام والأمن المركزى، ومديرية أمن أسيوط،  تم استهداف المتهم  بمسكنه وضبطه، وبحوزته " طبنجة عيار 9مم، 3 طبنجة صوت تحت التعديل لإطلاق الأعيرة النارية، 17 طلقة نارية مختلفة الأعيرة، 9  خزينة أسلحة نارية، 2  هاتف محمول، عدد كبير من أجزاء الأسلحة النارية، العدد والأدوات المستخدمة فى عملية التصنيع" .

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، وقيامه بإدارة ورشة بمسكنه لإصلاح وتصنيع الأسلحة النارية محلية الصنع، وتعديل محدثات الصوت لأسلحة صالحة لإطلاق الأعيرة النارية، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

 

 


تصنيع الاسلحة النارية

مصنع اسلحة

مكافحة المخدرات

اخبار الحوادث

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

ضبط عاطل يتاجر فى الأسلحة النارية والذخيرة بالطالبية

الجمعة، 31 مايو 2019 11:07 ص

القبض على تاجر بحوزته مواد مخدرة وسلاح نارى فى المعصرة

الجمعة، 31 مايو 2019 08:48 ص

إصابة 3 أشخاص فى مشاجرة بالأسلحة النارية بأسيوط

الجمعة، 31 مايو 2019 04:59 ص

إصابة 10 أشخاص فى مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين بحلوان

الخميس، 30 مايو 2019 11:38 م

القبض على عاطل بحوزته سلاح نارى و20 لفافة هيروين فى الغربية

الخميس، 30 مايو 2019 02:58 م

ضبط 4 متهمن بحوزتهم أسلحة نارية بالفيوم

الخميس، 30 مايو 2019 01:39 م

ضبط 6 قطع أسلحة نارية في مشاجرة بين مواطنين بأسيوط

الخميس، 30 مايو 2019 12:02 م

سقوط مزارعين بحوزتهما أسلحة نارية فى أسوان

الخميس، 30 مايو 2019 11:33 ص

ضبط 13 متهما وبحوزتهم 16 قطعة سلاح نارى بأسيوط

الأربعاء، 29 مايو 2019 03:38 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم

اكتشاف مقبرة تعود إلى 2000 عام جنوب غرب الصين

اكتشاف مقبرة تعود إلى 2000 عام جنوب غرب الصين

هند رستم.. حكايات «هنومة» السينما المصرية.. الصدفة قادتها للتمثيل وعز الدين ذو الفقار افتكرها أجنبية.. قالت ليوسف شاهين: «أنت عيان.. أجرى على القطر وهو بيمشى إزاى».. وترفض لقب «مارلين مونرو الشرق»

هند رستم.. حكايات «هنومة» السينما المصرية.. الصدفة قادتها للتمثيل وعز الدين ذو الفقار افتكرها أجنبية.. قالت ليوسف شاهين: «أنت عيان.. أجرى على القطر وهو بيمشى إزاى».. وترفض لقب «مارلين مونرو الشرق»

الناجح يرفع إيده.. بأرقام الجلوس ننشر نتائج الشهادات الإعدادية في 12 محافظة

الناجح يرفع إيده.. بأرقام الجلوس ننشر نتائج الشهادات الإعدادية في 12 محافظة

أردوغان يؤسس جيشا موازيا للجيش التركى.. تعرف على التفاصيل فى القانون الجديد

أردوغان يؤسس جيشا موازيا للجيش التركى.. تعرف على التفاصيل فى القانون الجديد

تسليم كشوف مناداة طلاب الثانوية العامة للإدارات التعليمية الأحد ..وتوزيعها على رؤساء اللجان قبل يومين من انطلاق الامتحانات..وضعها فى مكان بارز بالمدرسة مرفقة بأرقام الجلوس..توزيع صناديق الأسئلة على المحافظات

تسليم كشوف مناداة طلاب الثانوية العامة للإدارات التعليمية الأحد ..وتوزيعها على رؤساء اللجان قبل يومين من انطلاق الامتحانات..وضعها فى مكان بارز بالمدرسة مرفقة بأرقام الجلوس..توزيع صناديق الأسئلة على المحافظات

الأرصاد: درجات الحرارة تواصل ارتفاعها اليوم.. والعظمى فى القاهرة 38

الأرصاد: درجات الحرارة تواصل ارتفاعها اليوم.. والعظمى فى القاهرة 38

تفجير انتحارى شرق العاصمة الأفغانية "كابول"

تفجير انتحارى شرق العاصمة الأفغانية "كابول"

تعرف على مواعيد عمل منافذ بيع تذاكر أمم أفريقيا 2019 بواسطة تطبيق "تذكرتى"

تعرف على مواعيد عمل منافذ بيع تذاكر أمم أفريقيا 2019 بواسطة تطبيق "تذكرتى"

الحقيقة الكاملة وراء تقرير رايتس ووتش عن سيناء.. بيانات الإخوان مصدر وحيد للمنظمة.. "حقوق الإنسان" حجة فاشلة لتبرير الإرهاب.. مخاوف مفضوحة من تنوع التسليح المصرى.. وداعش وأخواتها المستفيد من المواقف المشبوهة

الحقيقة الكاملة وراء تقرير رايتس ووتش عن سيناء.. بيانات الإخوان مصدر وحيد للمنظمة.. "حقوق الإنسان" حجة فاشلة لتبرير الإرهاب.. مخاوف مفضوحة من تنوع التسليح المصرى.. وداعش وأخواتها المستفيد من المواقف المشبوهة

تعرف على موعد الإفطار وساعات الصيام فى اليوم الـ 26 بشهر رمضان المعظم

تعرف على موعد الإفطار وساعات الصيام فى اليوم الـ 26 بشهر رمضان المعظم

رسائل حاسمة من مجلس التعاون الخليجى فى قمة مكة.. الزيانى: على إيران تجنيب المنطقة مخاطر الحروب ووقف دعم المليشيات.. المجلس متماسك وهناك وحدة صف بين أعضائه.. ونحرص على استقرار وأمن و سلام المنطقة

رسائل حاسمة من مجلس التعاون الخليجى فى قمة مكة.. الزيانى: على إيران تجنيب المنطقة مخاطر الحروب ووقف دعم المليشيات.. المجلس متماسك وهناك وحدة صف بين أعضائه.. ونحرص على استقرار وأمن و سلام المنطقة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة