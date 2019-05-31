ضبط عامل بأسيوط لقيامه بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية والإتجار فيها

أسيوط-هيثم البدري

تمكنت مديرية أمن أسيوط من ضبط عامل مدرسة بأسيوط لقيامه بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية والإتجار فيها، وذلك في إطار جهود الأجهزة الأمنية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم حيازة الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والإتجار فيها وورش تصنيعها.

وكانت تحريات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة قد أكدت قيام عامل بإحدى المدارس بأسيوط مقيم بدائرة مركز شرطة أسيوط بالإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وعقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاعات الأمن الوطنى والأمن العام والأمن المركزى ومديرية أمن أسيوط تم إستهداف المذكور بمسكنه وضبطه، وبحوزته طبنجة عيار 9مم وعدد 3طبنجة صوت تحت التعديل لإطلاق الأعيرة النارية ، و 17 طلقة نارية مختلفة الأعيرة و 9 خزينة أسلحة نارية و2 هاتف محمول وعدد كبير من أجزاء الأسلحة النارية ،و عدد من الأدوات المستخدمة فى عملية التصنيع .

بمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار وقيامه بإدارة ورشة بمسكنه لإصلاح وتصنيع الأسلحة النارية محلية الصنع وتعديل محدثات الصوت لأسلحة صالحة لإطلاق الأعيرة النارية تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .