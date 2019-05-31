سوبر كورة
Ads
الجمعة، 31 مايو 2019 01:15 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

ضبط صاحب محل ملابس وزوجته نصبا على مواطنين فى 2 مليون جنيه بشبرا الخيمة

الجمعة، 31 مايو 2019 01:06 م
ضبط صاحب محل ملابس وزوجته نصبا على مواطنين فى 2 مليون جنيه بشبرا الخيمة حبس -أرشيفية
القليوبية-نيفين طه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية من ضبط صاحب محل ملابس استولى على 2 مليون جنيه من مواطنين بحجة توظيفها في تجارة الملابس، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق. 
 
تلقى العميد صموئيل عطا الله مأمور قسم أول شبرا الخيمة من محمد.ج مسئول مشتريات بشركة أدويه، ووجيه.م.ح سباك، وتامر.و.م سباك، بتضررهم من عبد الحكيم.م.م صاحب محل ملابس، وزوجته مها.م.ع لنصبها عليهم واستيلائها على مبالغ ماليه حوالى 2 مليون جنيه لتشغيلها في تجارة الملابس.
 
أخطر اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية وأكدت تحريات اللواء هشام سليم مدير المباحث الجنائية والعميد  يحيى راضي رئيس مباحث القليوبية صحة البلاغات، تمكن المقدم أحمد عصر رئيس مباحث القسم من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، تحرر عن ذلك المحضر رقم 11085 جنح قسم أول شبرا الخيمه لسنة 2019م وتولت النيابة. 

استيلاء اموال

شبرا الخيمة

القليوبية

توظيف أموال

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم

اكتشاف مقبرة تعود إلى 2000 عام جنوب غرب الصين

اكتشاف مقبرة تعود إلى 2000 عام جنوب غرب الصين

هند رستم.. حكايات «هنومة» السينما المصرية.. الصدفة قادتها للتمثيل وعز الدين ذو الفقار افتكرها أجنبية.. قالت ليوسف شاهين: «أنت عيان.. أجرى على القطر وهو بيمشى إزاى».. وترفض لقب «مارلين مونرو الشرق»

هند رستم.. حكايات «هنومة» السينما المصرية.. الصدفة قادتها للتمثيل وعز الدين ذو الفقار افتكرها أجنبية.. قالت ليوسف شاهين: «أنت عيان.. أجرى على القطر وهو بيمشى إزاى».. وترفض لقب «مارلين مونرو الشرق»

الناجح يرفع إيده.. بأرقام الجلوس ننشر نتائج الشهادات الإعدادية في 12 محافظة

الناجح يرفع إيده.. بأرقام الجلوس ننشر نتائج الشهادات الإعدادية في 12 محافظة

أردوغان يؤسس جيشا موازيا للجيش التركى.. تعرف على التفاصيل فى القانون الجديد

أردوغان يؤسس جيشا موازيا للجيش التركى.. تعرف على التفاصيل فى القانون الجديد

تسليم كشوف مناداة طلاب الثانوية العامة للإدارات التعليمية الأحد ..وتوزيعها على رؤساء اللجان قبل يومين من انطلاق الامتحانات..وضعها فى مكان بارز بالمدرسة مرفقة بأرقام الجلوس..توزيع صناديق الأسئلة على المحافظات

تسليم كشوف مناداة طلاب الثانوية العامة للإدارات التعليمية الأحد ..وتوزيعها على رؤساء اللجان قبل يومين من انطلاق الامتحانات..وضعها فى مكان بارز بالمدرسة مرفقة بأرقام الجلوس..توزيع صناديق الأسئلة على المحافظات

الأرصاد: درجات الحرارة تواصل ارتفاعها اليوم.. والعظمى فى القاهرة 38

الأرصاد: درجات الحرارة تواصل ارتفاعها اليوم.. والعظمى فى القاهرة 38

تفجير انتحارى شرق العاصمة الأفغانية "كابول"

تفجير انتحارى شرق العاصمة الأفغانية "كابول"

تعرف على مواعيد عمل منافذ بيع تذاكر أمم أفريقيا 2019 بواسطة تطبيق "تذكرتى"

تعرف على مواعيد عمل منافذ بيع تذاكر أمم أفريقيا 2019 بواسطة تطبيق "تذكرتى"

الحقيقة الكاملة وراء تقرير رايتس ووتش عن سيناء.. بيانات الإخوان مصدر وحيد للمنظمة.. "حقوق الإنسان" حجة فاشلة لتبرير الإرهاب.. مخاوف مفضوحة من تنوع التسليح المصرى.. وداعش وأخواتها المستفيد من المواقف المشبوهة

الحقيقة الكاملة وراء تقرير رايتس ووتش عن سيناء.. بيانات الإخوان مصدر وحيد للمنظمة.. "حقوق الإنسان" حجة فاشلة لتبرير الإرهاب.. مخاوف مفضوحة من تنوع التسليح المصرى.. وداعش وأخواتها المستفيد من المواقف المشبوهة

تعرف على موعد الإفطار وساعات الصيام فى اليوم الـ 26 بشهر رمضان المعظم

تعرف على موعد الإفطار وساعات الصيام فى اليوم الـ 26 بشهر رمضان المعظم

رسائل حاسمة من مجلس التعاون الخليجى فى قمة مكة.. الزيانى: على إيران تجنيب المنطقة مخاطر الحروب ووقف دعم المليشيات.. المجلس متماسك وهناك وحدة صف بين أعضائه.. ونحرص على استقرار وأمن و سلام المنطقة

رسائل حاسمة من مجلس التعاون الخليجى فى قمة مكة.. الزيانى: على إيران تجنيب المنطقة مخاطر الحروب ووقف دعم المليشيات.. المجلس متماسك وهناك وحدة صف بين أعضائه.. ونحرص على استقرار وأمن و سلام المنطقة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة