ضبط صاحب محل ملابس وزوجته نصبا على مواطنين فى 2 مليون جنيه بشبرا الخيمة

القليوبية-نيفين طه

تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية من ضبط صاحب محل ملابس استولى على 2 مليون جنيه من مواطنين بحجة توظيفها في تجارة الملابس، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

تلقى العميد صموئيل عطا الله مأمور قسم أول شبرا الخيمة من محمد.ج مسئول مشتريات بشركة أدويه، ووجيه.م.ح سباك، وتامر.و.م سباك، بتضررهم من عبد الحكيم.م.م صاحب محل ملابس، وزوجته مها.م.ع لنصبها عليهم واستيلائها على مبالغ ماليه حوالى 2 مليون جنيه لتشغيلها في تجارة الملابس.

أخطر اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية وأكدت تحريات اللواء هشام سليم مدير المباحث الجنائية والعميد يحيى راضي رئيس مباحث القليوبية صحة البلاغات، تمكن المقدم أحمد عصر رئيس مباحث القسم من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، تحرر عن ذلك المحضر رقم 11085 جنح قسم أول شبرا الخيمه لسنة 2019م وتولت النيابة.