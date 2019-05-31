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ضبط صاحب شركة متهم بالنصب على راغبى السفر لأداء فريضة الحج بالغربية

الجمعة، 31 مايو 2019 10:57 ص
ضبط صاحب شركة متهم بالنصب على راغبى السفر لأداء فريضة الحج بالغربية حبس - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى - أحمد الجعفرى

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ألقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم النصب والاحتيال القبض على صاحب شركة ملابس جاهزة، متهم بالنصب على المواطنين واستيلائه على أموالهم بحجة تسفيرهم لأداء فريضة الحج.

 

كانت الأجهزة الأمنية تلقت بلاغًا من أحد المواطنين بتعرضه وزوجته للنصب على يد أحد الأشخاص، حيث حصل منهم على مبلغ 20 ألف جنيه من أصل 190 ألف جنيه، مقابل تسفيره هو وزوجته لأداء فريضة الحج، وانه احضر لهما تأشيرة زيارة وليست تأشيرة حج.

 

وكشفت التحريات صحة الواقعة وتبين أن المتهم صاحب شركة ملابس جاهزة ويبلغ من العمر 51 عامًا، وأنه يمارس نشاط إجرامي فى مجال النصب على المواطنين راغبى السفر لأداء فريضة الحج، وقيامه بتوزيع إعلانات ودعاية بشأن قدرته على توفير تأشيرات الحج لمن لم يصبه الدور، لجذب الضحايا.

 

عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهم وبمواجهته اعترف وتعهد برد المبلغ المالى المستولى عليه، ووجه اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة باتخاذ الإجراءات القانونية.

 

 

 


الحج

نصب واحتيال

فريضة الحج

السفر للحج

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