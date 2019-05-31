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ضبط صاحب شركة استيراد وتصدير متهم بالتهرب الضريبى بمدينة نصر

الجمعة، 31 مايو 2019 11:08 ص
ضبط صاحب شركة استيراد وتصدير متهم بالتهرب الضريبى بمدينة نصر حبس - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى – أحمد الجعفرى

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ألقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم التهرب الجُمركى، القبض على مالك إحدى شركات الاستيراد والتصدير؛ لاتهامه بالتلاعب فى الأوراق والمستندات المقدمة للجمارك وتقديم فواتير مثبت بها قيم مالية أقل من قيمتها الحقيقة بغرض التهرب من الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة سدادها.

وكشفت معلومات وتحريات إدارة مُكافحة جرائم النقد والتهريب قيام مسئولى إحدى شركات الإستيراد والتصدير بالحى السابع بمدينة نصر أول ملك أحد الأشخاص بالتلاعب فى الأوراق والمستندات المقدمة للجمارك، وذلك من خلال تقديم فواتير مثبت بها قيم مالية أقل من قيمتها الحقيقة بغرض التهرب من جزء كبير من الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عنها بالمُخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم توجيه مأمورية بالإشتراك مع لجنة مُختصة من مفتشى مصلحة الجمــــــارك استهدفـــت مقــر الشركة، وتم ضبط المسئول عنها، وضبط الأوراق والمستندات الدالة على إرتكابه لوقائع التهرب الجُمركى، حيث قدرت الرسوم الجمركية بمبلغ 1165811جنيهاً، وبمواجهة المتهم أقر بصحة الواقعة.

 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

 


التهرب الضريبى

الجمارك

القانون

رسوم جمركية

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