ضبط أسماك فاسدة وعصائر ومنتجات منتهية الصلاحية بالوادى الجديد

الوادى الجديد- ماهر أبو نور

أعلنت مديرية الصحة والسكان بمحافظة الوادى الجديد،اليوم الجمعة،ضبط كمية من الأسماك والعصائر المصنعة وحلوى الأطفال فاسدة والفواكه غير صالحة للاستهلاك الآدمى فى حملة مكبرة بأسواق مركز الخارجة علي مدار الـ72 ساعة الماضية.

وأكدت وكيل وزارة الصحة بالوادى الجديد،الدكتورة السيدة علي مشرف، تنفيذ حملة مكبرة من إدارة الطب الوقائي بالمديرية بقيادة الدكتور صلاح محمد علي وكيل المديرية،بالاشتراك والتعاون مع مديريتي التموين والطب البيطري،ومباحث التموين،لضبط الأسواق ومراقبة جودة المعروض من السلع الغذائية قبل عيد الفطر المبارك.

أضافت مشرف أن الحملة تمكنت من كمية من أسماك سمك بوري وسمك مرجانو ، بلطي، حلوي أطفال " منتهية الصلاحية،وعصير مانجو بودرة متغيرة الخواص، وكبده مجمده ،عبوات عصائر بودرة، بطاطس مصنعة،ومقرمشات غير صالحة للاستهلاك الآدمى.

وأشارت مشرف الي أن الحملة تمكنت من إعدام كميات من فاكهة الموز لتغير خواصه الطبيعية،وحلوى ومخلل مشكل،للتغير فى خواصها الطبيعية.