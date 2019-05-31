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صور.. "يمنى" الثانية بإعدادية الدقهلية: الحرص على عدم تراكم المواد سر تفوقى

الجمعة، 31 مايو 2019 04:59 ص
صور.. "يمنى" الثانية بإعدادية الدقهلية: الحرص على عدم تراكم المواد سر تفوقى يمنى مع والدها
الدقهلية – سارة الباز

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للتفوق إشارات وعلامات يمنحها الإله لمن يشاء، ويختار الاجتهاد والتفوق لتحقيق الهدف، ومن بين هؤلاء كانت الطالبة يمنى عبد الناصر عبد الوهاب الإبراوى، التى حققت المركز الثاني مكرر على مستوى محافظة الدقهلية فى الشهادة الإعدادية بمجموع 279 درجة، والتى تم اعتمادها من قبل الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية بالأمس بنسبة 88.6%، وكان لليوم السابع معها حديث حول سر التفوق.

تقول يمنى: ( أنا طالبة بمدرسة كفر الشيخ عطية التابعة لإدارة شربين التعليمية، يومي يبدأ بصلاة الفجر، ثم المذاكرة حتى موعد المدرسة، وبعد إنتهاء اليوم الدراسي، تبدأ جولة الدروس الخصوصية، لأعود بعد المغرب وأكمل مذاكرتي حتى الساعة العاشرة ثم أخلد إلى النوم مبكرا، وهكذا).

وأضافت بأنها كانت تأخذ دروسا فى مجموعات في كل المواد عدا مادتي الإنجليزي والرياضيات، حيث كانت تأخذ درسا خاصا منفردا فيهما، لافتة إلى أن سر تفوقها وأهم ما تحافظ عليه هو عدم تراكم المواد، وإنجاز دروسها أولا بأول، وزيادة عدد ساعات المذاكرة قبل موعد الإمتحان.

وأشار والد يمنى، الذي يعمل محاسبا بالخارج إلى أن يمنى متفوقة منذ المرحلة الإبتدائية، إذ حققت المركز الأول على مستوى إدارة شربين التعليمية في الصف السادس الإبتدائى، مشيدا بدور والدتها التى تعمل مدرسة للغة العربية للمرحلة الإبتدائية بنفس مدرسة يمنى، والتى تتحمل عبء المذاكرة والمتابعة مع يمنى وإخوتها خلود ومحمد، خاصة مع ظروف عمله التي تستدعى غيابه خارج البلاد لفترات طويلة تمد إلى 6 أشهر على الأقل، لافتا إلى حرصه على متابعتهم وتلبية متطلباتهم.

وأكدت والدة يمنى على حرص ابنتها على المذاكرة والمراجعة والتطبيق بحل أسئلة على ما تتلقاه سواء فى المدرسة أو الدروس؛ لتحقيق حلمها بدخول كلية الطب البشرى إن شاء الله.

 

يمنى (1)
 
يمنى (2)
 
يمنى عبد الناصر مع والدها (1)
يمنى عبد الناصر مع والدها (1)

 

يمنى عبد الناصر مع والدها (2)
يمنى عبد الناصر مع والدها (2)

 

 


نتيجة الاعدادية

أوائل الشهادة الاعدادية

الدقهلية

نتيجة الشهادة الإعدادية

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية

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