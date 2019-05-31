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صور.. نقابة البيطريين تكرم الفائزين فى مسابقة القرآن الكريم

الجمعة، 31 مايو 2019 10:49 ص
صور.. نقابة البيطريين تكرم الفائزين فى مسابقة القرآن الكريم نقابة البيطريين تكرم الفائزين فى مسابقة القرآن الكريم
كتب آية دعبس

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أعلنت اللجنة الاجتماعية بالنقابة العامة للأطباء البيطريين، برئاسة الدكتور أحمد غندور، عن الأسماء الفائزة فى مسابقة حفظ القرآن الكريم تحت إشراف عددا من علماء الأزهر الشريف.

 

وتكونت المسابقة من أربع مستويات: المستوى الأول: الأطباء البيطريين حفظة القرآن الكريم كاملًا، وفاز بالمركز الأول الدكتور موسى صبرى المتولى وحصل على جائرة مالية قدرها 3 ألاف جنيه، وحصد المركز الأول مكرر الدكتورة لمياء شحاتة فرغلى وحصلت على 3 ألاف جنيه، وجاءت الدكتور خليفة السيد أبو زيد فى المركز الثانى، وحصل على 2500 جنيه، وجاء فى المركز الثالث الدكتور عبد الرحمن سراج الدين سيد، وحصل على 2000 جنيه

 

أما المستوى الثاني: الأطباء البيطريين حفظة نصف القرآن الكريم، وفازت بالمركز الأول الدكتورة أمنية صابر عبد الباسط، وحصلت على جائزة مالية قدرها 1750 جنيه، وجاء فى المركز الثانى الدكتور زياد عبد الحق عبد الله، وحصل على 1500 جنيه، وفاز بالمركز الثالث الدكتورة مروة عبد العزيز أحمد وحصلت على 1250 جنيه.

 

والمستوى الثالث: الأطباء البيطريين حفظة ثلث القرآن الكريم، وفازت بها الدكتورة ضحى عبد الرحمن محمد وحصلت على جائزة مالية قدرها 1000 جينه، والمستوى الرابع: الأطباء البيطريين حفظة 3 أجزاء أو إحدى كبار السور "البقرة - آل عمران – النساء"، وفازت بالمركز الأول الدكتورة أمال أحمد على الجمال، وحصلت على جائزة مالية قدرها 700 جنيه، وفازت بالمركز الثانى الدكتور إيناس أحمد عبد الرحيم، وحصلت على 600 جنيه.

 

ومن جانبه، قال الدكتور أحمد غندور، إن المسابقة فى هذه المرة تُعد الأكبر من حيث عدد المشتركين الذى بلغ عددهم 33 متسابق فى جميع المستويات، مشيرًا إلى أن المسابقة تساهم فى رفع الوعى الدينى لأعضاء النقابة، وأيضا تدعم أواصل العمل الاجتماعى وعمل ربط بين زملاء المهنة الواحدة.

 
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نقابة البيطريين

حفظة القران الكريم

مسابقة القران الكريم بنقابة البيطريين

اسماء الفائزين بمسابقة القران الكريم بالبيطريين

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