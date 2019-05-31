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صور.. مياه أسيوط توعى المواطنين ببدء تشغيل محطة شلش بمركز ديروط

الجمعة، 31 مايو 2019 11:54 ص
صور.. مياه أسيوط توعى المواطنين ببدء تشغيل محطة شلش بمركز ديروط توعية المواطنين
أسيوط-هيثم البدري

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انطلق فريق التوعية بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادى الجديد يجوب شوارع مدينة ديروط للتواصل عن قرب مع المواطنين والتحدث معهم وتعريفهم ببدء تشغيل محطة مياه شلش المرشحة بمركز ديروط، ودخولها الخدمة، والتى تم تنفيذها بتمويل من الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بتكلفة إجمالية 385 مليون جنيهاً، والتى تبلغ طاقتها الإنتاجية 86 ألف لتر / يوم،وذلك لخدمة 600 ألف مواطن بمركز ديروط وقراه.

مياه أسيوط توعى المواطنين (3)
مياه أسيوط توعى المواطنين 

 

تواصل أعضاء الفريق التوعوى مع المواطنين فى الشوارع وطرقوا أبواب منازلهم للرد على كافة استفساراتهم وشرح الأمر لهم أنه منذ دخول محطة شلش الخدمة يتم تغذيتهم من المحطة المرشحة بدلا من المحطة الإرتوازى، ولا داعى لقلقهم متى شعروا بالاختلاف فى استساغتها.

مياه أسيوط توعى المواطنين (2)
مياه أسيوط توعى المواطنين 

 

وأوضح المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب فى بيان أن المياه التى تضخ  تمر بأحدث طرق المعالجة والتنقية التى تضمن الوصول إلى أنقى قطرة مياه تكون محرك أساسى لدفعى عجلة التنمية؛ تحقيقاً لبرامج التنمية المستدامة.

 

مياه أسيوط توعى المواطنين (1)
مياه أسيوط توعى المواطنين 

 

 


شركه مياه الشرب باسيوط

توعية المواطنين

محطه مياه شلش

الوادى الجديد

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