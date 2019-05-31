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بتكلفة 409 مليون جنيه..

صور.. مستشفى العديسات بالأقصر تستعد لخدمة أكثر من 100 ألف مواطن

الجمعة، 31 مايو 2019 06:00 ص
صور.. مستشفى العديسات بالأقصر تستعد لخدمة أكثر من 100 ألف مواطن مستشفى العديسات تسابق الزمن لبدء التشغيل بالأقصر
الأقصر – أحمد مرعى

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خطوات قليلة تفصل مستشفى العديسات الجديدة بمدينة الطود شرقى محافظة الأقصر، عن دخول العمل رسمياً والافتتاح الرئاسى لها خلال الأسابيع المقبلة، وذلك لتقديم الخدمات لأكثر من 100 ألف مواطن بمدينة الطود، والتى يشرف على تجهيزاتها حالياً رجال القوات المسلحة، والعميد محمد عياد رئيس مجلس مدينة الطود، والدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بمحافظة الأقصر.

وخلال شهر رمضان المبارك يقول العميد محمد عياد رئيس مدينة الطود، أنه زار مقر العمل فى المستشفى الجديدة أكثر من مرة لمتابعة التجهيزات النهائية بعد إنتهاء الإنشاءات بالمبنى المميز، كما إستقبل وفد من وزارة الصحة برئاسة المهندس أيمن زكريا مدير عام الإدارة الهندسية بالوزارة، والدكتور سامح عشماوى نائب رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتور تامر حامد مدير عام مستشفى إسنا والمكلف من الأمانة، حيث قادوا جولة على المستشفى الجديدة لمتابعة العمل داخلها تمهيداً لإفتتاحها خلال الأسابيع المقبلة.

وأضاف رئيس مدينة الطود لـ"اليوم السابع"، أن وفد وزارة الصحة إطمأن على سير عملية توريد التجهيزات الطبية وغير الطبية وتدريب العاملين على منظومة السلامة والصحة المهنية، وميكنة مستشفى العديسات الجديدة، مؤكداً على أنه بإفتتاح تلك المستشفى سيتم تقديم خدمات مميزة للغاية لأكثر من 100 ألف مواطن بمدينة الطود، حيث تشهد حالياً محافظة الأقصر تطويراً ملحوظاً فى المنظومة الصحية لما ستقدمه المستشفيات الجديدة من خدمات غير مسبوقة ومنها مستشفى العديسات، والتى تم فيها التعاونع بين إدارة جمعية الأورمان والأمانة العامة مع صحة الأقصر فى إدارتها.

ويؤكد العميد محمد عياد رئيس مدينة الطود، أنه يتابع أولاً بأول العمل فى المستشفى، والذى يجرى على قدم وساق بأيادى رجال القوات المسلحة وورجال وزارة الصحة، وتم حالياً العمل على فرش أقسام المستشفى المختلفة، وتجهيز الطرق والمداخل الخاصة بها لخدمة المرضى وذويهم مع بدء إستقبال المستشفى للمرضى بعد إفتتاحها رسمياً.

وفى نفس السياق يقول الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بالأقصر، أن العمل يجرى على قدم وساق داخل المستشفى تمهيداً لإنهائها خلال الفترة المقبلة لإفتتاحها بدعم الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، مؤكداً أن المستشفى ستكون متخصصة فى مرضى القلب "للأطفال، والكبار"، سواء كانت لعمليات جراحية أو لعمليات قسطرة، فضلاً عن علاج جميع أمراض القلب، مشيراً إلى أن تكلفة المستشفى الإجمالية بلغت 409 مليون جنيه، منها 259 للإنشاءات و150 للتجهيزات الطبية، والذى تنفذه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بإدارة المشروعات الكبرى، حيث من المنتظر الإنتهاء من التجهيزات بالكامل خلال الأسابيع المقبلة.

ويضيف وكيل وزارة الصحة بمحافظة الأقصر لـ"اليوم السابع"، أن هذه المستشفى تعد أول تجربة لتشغيل مستشفى بين وزارة الصحة والجمعيات الأهلية وفقاً للتوجيهات الرئاسية فى هذا الشأن، موضحاً أن الوزارة ستتحمل التكلفة الإنشائية والتجهيزية بأفضل أجهزة طبية عالمية فى جراحات القلب مثل جهاز القسطرة القلبية، ومقطعية على شرايين القلب، وموجات فوق صوتية، ورنين مغناطيسى، ورسم قلب وسونار متحرك، وأجهزة معملية، وكيميائية، ومناعية، وميكروبيولوجية، وبنك دم، حيث أن جمعية الأورمان ستقوم بإدارة وتشغيل المستشفى تحت إشراف وزارة الصحة، مؤكداً على أن وزيرة الصحة وجهت بسرعة إختيار الفرق الطبية ورؤساء الأقسام ومديرى المستشفى الذين سيعملون بالمستشفى وفقاً لأفضل الخبرات والمهارات، وأن المستشفى ستقدم خدمة طبية عالية الجودة بدون تحمل المرضى أى تكلفة مالية إضافية.

مستشفي-العديسات-تسابق-الزمن-لإفتتاحها-وخدمة-أهالي-مدينة-الطود-خلال-الفترة-المقبلة-(1)
 

 

مستشفي-العديسات-تسابق-الزمن-لإفتتاحها-وخدمة-أهالي-مدينة-الطود-خلال-الفترة-المقبلة-(2)
 

 

مستشفي-العديسات-تسابق-الزمن-لإفتتاحها-وخدمة-أهالي-مدينة-الطود-خلال-الفترة-المقبلة-(3)
 

 

مستشفي-العديسات-تسابق-الزمن-لإفتتاحها-وخدمة-أهالي-مدينة-الطود-خلال-الفترة-المقبلة-(4)
 

 

مستشفي-العديسات-تسابق-الزمن-لإفتتاحها-وخدمة-أهالي-مدينة-الطود-خلال-الفترة-المقبلة-(5)
 

 

مستشفي-العديسات-تسابق-الزمن-لإفتتاحها-وخدمة-أهالي-مدينة-الطود-خلال-الفترة-المقبلة-(6)
 

 

مستشفي-العديسات-تسابق-الزمن-لإفتتاحها-وخدمة-أهالي-مدينة-الطود-خلال-الفترة-المقبلة-(7)
 

 

مستشفي-العديسات-تسابق-الزمن-لإفتتاحها-وخدمة-أهالي-مدينة-الطود-خلال-الفترة-المقبلة-(8)
 

 

مستشفي-العديسات-تسابق-الزمن-لإفتتاحها-وخدمة-أهالي-مدينة-الطود-خلال-الفترة-المقبلة-(9)
 

 

مستشفي-العديسات-تسابق-الزمن-لإفتتاحها-وخدمة-أهالي-مدينة-الطود-خلال-الفترة-المقبلة-(10)

الاقصر

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