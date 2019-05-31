سوبر كورة
Ads
الجمعة، 31 مايو 2019 07:12 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. محافظ بورسعيد: المنشآت الصحية جاهزة لانطلاق منظومة التأمين الصحى الجديدة

الجمعة، 31 مايو 2019 07:00 م
صور.. محافظ بورسعيد: المنشآت الصحية جاهزة لانطلاق منظومة التأمين الصحى الجديدة جولة المحافظ بالمنشأت الصحية
بورسعيد – السيد فلاح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إن المحافظة بصدد وضع اللمسات الأخيرة على الاستعدادات الخاصة بإطلاق منظومة التأمين الصحى الجديدة قريبًا بالمستشفيات العامة والمراكز والوحدات الصحية المطورة والجديدة القائمة ببورسعيد.

وأضاف، محافظ بورسعيد، أن معدلات الانجاز فى أعمال التطوير وبناء المنشآت الصحية الجديدة المدرجة بالمنظومة الجديد، قد فاقت نسب التنفيذ المقررة مشيرًا لاستمرار أعمال التشطيبات النهائية والتجهيز الطبى والدورات التدريبية للقائمين على المنظومة استعدادًا لإطلاقها رسميًا قريبًا.

ووجه محافظ بورسعيد، أثناء جولته التفقدية بمستشفى بورسعيد العام "الأميرى" اليوم الجمعة، والتى رافقه فيها الدكتور محمد غنيم، نائب المحافظ والمهندس كامل أبو زهرة السكرتير العام للمحافظة، بسرعة الانتهاء من الأعمال الأخيرة المتبقية بالمستشفى والتى تتصدر قائمة مستشفيات المنظومة الجديدة.

جولة المحافظ بالمنشأت الصحية (1)
جولة المحافظ بالمنشأت الصحية 
جولة المحافظ بالمنشأت الصحية (2)
جولة المحافظ بالمنشأت الصحية 
جولة المحافظ بالمنشأت الصحية (3)
جولة المحافظ بالمنشأت الصحية 
جولة المحافظ بالمنشأت الصحية (4)
جولة المحافظ بالمنشأت الصحية 
جولة المحافظ بالمنشأت الصحية (5)
جولة المحافظ بالمنشأت الصحية 

 


اللواء عادل الغضبان

محافظ بورسعيد

التأمين الصحى

مستشفيات بورسعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

محافظ بورسعيد يضبط نباشين أثناء قيامهم بتفريغ صناديق القمامة

الجمعة، 31 مايو 2019 09:59 ص

صور.. محافظ بورسعيد يتفقد نموذج تجميل الجزر الوسطى بمحور صلاح سالم

الخميس، 30 مايو 2019 07:50 م

صور.. جولة تفقدية لمحافظ بورسعيد بحى العرب ويأمر بإزالة الإشغالات

الخميس، 30 مايو 2019 05:18 م

صور.. محافظ بورسعيد يوجه بتكثيف حملات إزالة الإشغالات بشارع محمد على

الأربعاء، 29 مايو 2019 06:39 م

محافظ بورسعيد يتفقد أعمال تطوير محور محمد على ويوجه بسرعة التنفيذ

الأربعاء، 29 مايو 2019 05:28 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
س وج.. هل ينسحب الأهلى من الدوري بعد تعادل الزمالك مع الإنتاج؟

س وج.. هل ينسحب الأهلى من الدوري بعد تعادل الزمالك مع الإنتاج؟

رسمياً.. استبعاد جهاد جريشة من كأس العالم للشباب بعد إيقافه من الكاف

رسمياً.. استبعاد جهاد جريشة من كأس العالم للشباب بعد إيقافه من الكاف

توتنهام ضد ليفربول.. محمد صلاح يدعم قائمة الريدز فى نهائي أوروبا

توتنهام ضد ليفربول.. محمد صلاح يدعم قائمة الريدز فى نهائي أوروبا

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم

اكتشاف مقبرة تعود إلى 2000 عام جنوب غرب الصين

اكتشاف مقبرة تعود إلى 2000 عام جنوب غرب الصين

هند رستم.. حكايات «هنومة» السينما المصرية.. الصدفة قادتها للتمثيل وعز الدين ذو الفقار افتكرها أجنبية.. قالت ليوسف شاهين: «أنت عيان.. أجرى على القطر وهو بيمشى إزاى».. وترفض لقب «مارلين مونرو الشرق»

هند رستم.. حكايات «هنومة» السينما المصرية.. الصدفة قادتها للتمثيل وعز الدين ذو الفقار افتكرها أجنبية.. قالت ليوسف شاهين: «أنت عيان.. أجرى على القطر وهو بيمشى إزاى».. وترفض لقب «مارلين مونرو الشرق»

الناجح يرفع إيده.. بأرقام الجلوس ننشر نتائج الشهادات الإعدادية في 12 محافظة

الناجح يرفع إيده.. بأرقام الجلوس ننشر نتائج الشهادات الإعدادية في 12 محافظة

أردوغان يؤسس جيشا موازيا للجيش التركى.. تعرف على التفاصيل فى القانون الجديد

أردوغان يؤسس جيشا موازيا للجيش التركى.. تعرف على التفاصيل فى القانون الجديد

تسليم كشوف مناداة طلاب الثانوية العامة للإدارات التعليمية الأحد ..وتوزيعها على رؤساء اللجان قبل يومين من انطلاق الامتحانات..وضعها فى مكان بارز بالمدرسة مرفقة بأرقام الجلوس..توزيع صناديق الأسئلة على المحافظات

تسليم كشوف مناداة طلاب الثانوية العامة للإدارات التعليمية الأحد ..وتوزيعها على رؤساء اللجان قبل يومين من انطلاق الامتحانات..وضعها فى مكان بارز بالمدرسة مرفقة بأرقام الجلوس..توزيع صناديق الأسئلة على المحافظات

الأرصاد: درجات الحرارة تواصل ارتفاعها اليوم.. والعظمى فى القاهرة 38

الأرصاد: درجات الحرارة تواصل ارتفاعها اليوم.. والعظمى فى القاهرة 38

تفجير انتحارى شرق العاصمة الأفغانية "كابول"

تفجير انتحارى شرق العاصمة الأفغانية "كابول"

تعرف على مواعيد عمل منافذ بيع تذاكر أمم أفريقيا 2019 بواسطة تطبيق "تذكرتى"

تعرف على مواعيد عمل منافذ بيع تذاكر أمم أفريقيا 2019 بواسطة تطبيق "تذكرتى"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة