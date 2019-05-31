صور.. محافظ بورسعيد: المنشآت الصحية جاهزة لانطلاق منظومة التأمين الصحى الجديدة

وأضاف، محافظ بورسعيد، أن معدلات الانجاز فى أعمال التطوير وبناء المنشآت الصحية الجديدة المدرجة بالمنظومة الجديد، قد فاقت نسب التنفيذ المقررة مشيرًا لاستمرار أعمال التشطيبات النهائية والتجهيز الطبى والدورات التدريبية للقائمين على المنظومة استعدادًا لإطلاقها رسميًا قريبًا.

ووجه محافظ بورسعيد، أثناء جولته التفقدية بمستشفى بورسعيد العام "الأميرى" اليوم الجمعة، والتى رافقه فيها الدكتور محمد غنيم، نائب المحافظ والمهندس كامل أبو زهرة السكرتير العام للمحافظة، بسرعة الانتهاء من الأعمال الأخيرة المتبقية بالمستشفى والتى تتصدر قائمة مستشفيات المنظومة الجديدة.



جولة المحافظ بالمنشأت الصحية



جولة المحافظ بالمنشأت الصحية



جولة المحافظ بالمنشأت الصحية



جولة المحافظ بالمنشأت الصحية