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صور.. محافظ بنى سويف يشارك فى الإفطار الجماعى للعاملين بمشروع النظافة

الجمعة، 31 مايو 2019 10:46 م
صور.. محافظ بنى سويف يشارك فى الإفطار الجماعى للعاملين بمشروع النظافة الإفطار الجماعى للعاملين بمشروع النظافة ببنى سويف
بنى سويف - هانى فتحى

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شارك المستشار هاني عبد الجابر ، محافظ بني سويف في حفل الإفطار الجماعى الأول الذي نظمه مشروع النظافة للعاملين بالمشروع ، بحضور الدكتور عاصم  ، سلامة نائب المحافظ، واللواء تامر أبو النجا ،  السكرتير العام المساعد،واللواء محمد كمال ، رئيس المدينة ،والدكتور أشرف فرحان ،  مدير مشروع النظافة ،ورؤساء الوحدات المحلية ومديرى المديريات الخدمية ومديرى العموم والإدارات بديوان عام المحافظة

وهنأ المحافظ الحضور بقرب حلول عيد الفطر المبارك ، معرباً عن سعادته بتواجده بين عمال المشروع وتناوله وجبة الإفطار معهم، مؤكدا أنهم ركيزة أساسية في منظومة النظافة بالمحافظة نظرا لدورهم الرئيسي والمسؤولية الكبيرة التي تقع على عاتقهم في الحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري لشوارع وميادين المحافظة، مطالباً إياهم  بالاستمرار في بذل المزيد من الجهد والإخلاص في العمل، مشيرًا إلى أن المحافظة تقدم الدعم الكامل والمستمر لرفع كفاءة منظومة النظافة ورعاية ودعم العاملين بها.

وأشار محافظ بني سويف ، إلى النقلة الحالية في قطاع النظافة ، والذي تحسن كثيرا عن طريق العديد من الأعمال التس شهدتها المدن والميادين الرئيسية التي شملت تكثيف أعمال النظافة ،حيث تم رفع أكثر من 250 ألف طن قمامة في 7 أشهر ، وتم تطوير عدد من الميادين مثل ميادين : المحطة والزراعيين والشهداء والحمرايا والروضة وغيرها بجانب تطوير مداخل المحافظة ، حيث تم تطوير بوابة ومدخل المحافظة الشمالي ، ومدخل بني سويف من ناحية الشرق ، وجاري تطوير المدخل الجنوبي وغيرها من الأعمال.

ووجه المحافظ  ،بتشكيل إدارة أو لجنة علاقات عامة بمشروع النظافة تتابع شؤون العمال بالمشروع ، وتختص ببحث الظروف الاجتماعية لهم ، وبحث مطالبهم وشكواهم ، مشددا على أن كل ما ترفعه هذه الإدارة من واقع ومطالب للعمال سيتابعها بنفسه عن طريق مكتبه.

الإفطار الجماعي الأول للعاملين بمشروع النظافة (1)
الإفطار الجماعي الأول للعاملين بمشروع النظافة 
الإفطار الجماعي الأول للعاملين بمشروع النظافة (2)
الإفطار الجماعي الأول للعاملين بمشروع النظافة 
الإفطار الجماعي الأول للعاملين بمشروع النظافة (3)
الإفطار الجماعي الأول للعاملين بمشروع النظافة 
الإفطار الجماعي الأول للعاملين بمشروع النظافة (4)
الإفطار الجماعي الأول للعاملين بمشروع النظافة 
الإفطار الجماعي الأول للعاملين بمشروع النظافة (5)
الإفطار الجماعي الأول للعاملين بمشروع النظافة
الإفطار الجماعي الأول للعاملين بمشروع النظافة (6)
الإفطار الجماعي الأول للعاملين بمشروع النظافة 
الإفطار الجماعي الأول للعاملين بمشروع النظافة (7)
الإفطار الجماعي الأول للعاملين بمشروع النظافة 
الإفطار الجماعي الأول للعاملين بمشروع النظافة (8)
الإفطار الجماعي الأول للعاملين بمشروع النظافة 
الإفطار الجماعي الأول للعاملين بمشروع النظافة (9)
الإفطار الجماعي الأول للعاملين بمشروع النظافة 
الإفطار الجماعي الأول للعاملين بمشروع النظافة (10)
الإفطار الجماعي الأول للعاملين بمشروع النظافة

بنى سويف

عمال نظافة بنى سويف

افطار عمال النظافة

محافظ بنى سويف

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