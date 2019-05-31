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صور.. محافظ المنوفية يفتتح مسجد الهدى ويشهد احتفالية ليلة القدر بشبين الكوم

الجمعة، 31 مايو 2019 05:41 م
صور.. محافظ المنوفية يفتتح مسجد الهدى ويشهد احتفالية ليلة القدر بشبين الكوم محافظ المنوفية يفتتح مسجد الهدى
المنوفية _محمد فتحى

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افتتح اليوم الجمعة، اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية ، مسجد الهدى بقرية ميت مسعود بمدينة شبين الكوم، بحضور الشيخ أحمد عبد المؤمن وكيل وزارة الأوقاف بالمنوفية واللواء عصام عبد العال رئيس مركز ومدينة شبين الكوم ولفيف من القيادات التنفيذية والدينية والشعبية بالمحافظة.
 
وأزاح المحافظ الستار عن اللوحة التذكارية للمسجد ، وأدى مع الحضور شعائر صلاة الجمعة بالمسجد وسط جمع غفير من أهالى القرية، فيما ألقى وكيل وزراة الأوقاف خطبة الجمعة تحدث فيها عن رمضان  شهر البر والصلة والتعرض لنفحات الله وأكد على أن أعظم صور البر هو التواصل بين الأهل والأقارب والجيران والناس جميعاً لتحقيق التالف والترابط ونشر قيم التراحم بين المجتمع .
 
وتبلغ تكلفة المسجد ما يقرب من مليون و700 ألف جنيه ويقام علي مساحة  198 متر ويتكون المسجد من طابقين تبرع بالجهود الذاتية.
 
وعقب الانتهاء من صلاة الجمعة ، شهد محافظ المنوفية احتفال مديرية الأوقاف بليلة القدر بالمسجد ، حيث بدأت الاحتفالية بتلاوة آيات من الذكر الحكيم كما تضمنت بعض الابتهالات الدينية وتحدث الشيخ أحمد عبد المؤمن عن وصف ليلة القدر ومنزلتها عند الله عز وجل فهي ليلة خير من ألف شهر وأنها ليلة العمر المباركة التي يجب على المسلمين استثمار فضائلها واستغلال بركتها تأسياً برسولنا الكريم الذي كان يجد ويجتهد في العشر الأواخر من رمضان المعظم .
فيما قدم محافظ المنوفية التهنئة بهذة المناسبة العظيمه ، كما قدم التهنئة بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك داعياً المولي عز وجل أن يعيده علينا وعلي الشعب المصري  بالخير واليمن والبركات.
 
 
محافظ المنوفية يفتتح مسجد الهدي (1)
محافظ المنوفية يفتتح مسجد الهدى 

محافظ المنوفية يفتتح مسجد الهدي (2)
محافظ المنوفية يفتتح مسجد الهدى 

محافظ المنوفية يفتتح مسجد الهدي (3)
محافظ المنوفية يفتتح مسجد الهدي 

محافظ المنوفية يفتتح مسجد الهدي (4)
محافظ المنوفية يفتتح مسجد الهدي 

محافظ المنوفية يفتتح مسجد الهدي (5)
محافظ المنوفية يفتتح مسجد الهدي 

محافظ المنوفية يفتتح مسجد الهدي (6)
محافظ المنوفية يفتتح مسجد الهدي 

محافظ المنوفية يفتتح مسجد الهدي (7)
محافظ المنوفية يفتتح مسجد الهدي 

محافظ المنوفية يفتتح مسجد الهدي (8)
محافظ المنوفية يفتتح مسجد الهدي

محافظ المنوفية يفتتح مسجد الهدي (9)
محافظ المنوفية يفتتح مسجد الهدي 

محافظ المنوفية يفتتح مسجد الهدي (10)
محافظ المنوفية يفتتح مسجد الهدي 

 


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