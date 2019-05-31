صور.. فرق إنقاذ كورية جنوبية للمشاركة فى البحث عن مفقودى حادث غرق عبارة بالمجر

كتب محمد جمال - تصوير رويترز

أرسلت كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة وحدات عسكرية تابعة للجيش للمشاركة فى عمليات البحث عن أكثر من 10 كوريين جنوبيين ما زالوا مفقودين بعد غرق عبارة فى نهر الدانوب بالمجر ،كما أرسلت أكثر من 18 مسئولا من وزارة الخارجية والوكالة الوطنية للإطفاء إلى بودابست للمشاركة فى التحقيقات الخاصة بالحادث.

يُشار إلى أن القارب الذى كان يحمل 33 كوريا جنوبيا واثنين من أفراد الطاقم المجرى فى نهر الدانوب فى العاصمة المجرية بودابست غرق بعد اصطادمه بسفينة أخرى.

وأسفر الحادث عن مصرع 8 كوريين جنوبيين، وأعلنت وزارة الخارجية فى سول أنه تم إنقاذ سبعة آخرين وتم إرسالهم إلى المستشفيات القريبة، بينما لم يتم العثور على 19 آخرين فى عداد المفقودين، كما لقى أحد أفراد الطاقم المجرى مصرعه والآخر مفقود.



أعضاء فرق البحث والإنقاذ



أعضاء فريق البحث التابع لجيش كوريا الجنوبية



معدات الإنقاذ



معدات



وحدات تابعة لجيش كوريا الجنوبية



وحدات من جيش كوريا الجنوبية



وصول أعضاء فرق الإنقاذ