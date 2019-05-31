صور.. عقب إعلان المحافظ استيائه.. رصف طرق مدينة كفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

تفقد المحاسب محمد محمود أبو غنيمه، السكرتير العام المساعد، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، اليوم الجمعة، أعمال الرصف بشارع المرور، تنفيذا لتكليفات الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، بمتابعة أعمال الرصف بشارع المرور بحي شرق كفر الشيخ، واستلام الرصيف بأعلى مستويات الجودة.

وشدد أبو غنيمنه، على تواجد جميع التنفيذيين بما في ذلك مهندسي الطرق ، ومهندسي الرصف بالوحدة المحلية بكفر الشيخ ، بجانب تواجد الفنيين على تلك الأعمال.

يذكر أن الدكتور إسماعيل كه، محافظ كفر الشيخ ،قد أعلن استياؤه خلال زيارته لعدد من شوارع العاصمة عن استياءه للحالة المتردية التي وجد عليها الشوارع من سوء رصف وإهمال فقرر إعادة رصفها.