صور.. ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الدراجات البخارية بالمحلة

الغربية - عادل ضرة

تمكن ضباط فرع البحث الجنائي بالمحلة وسمنود بمحافظة الغربية، برئاسة العقيد وليد الجندي رئيس فرع البحث الجنائي بالمحلة وسمنود، بإشراف اللواء السعيد شكري مدير المباحث الجنائية، من ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الدراجات البخارية، وأرشد المتهمين عن مكان المسروقات.

تلقى اللواء طارق حسونه مدير امن الغربية، اخطارا من اللواء السعيد شكري مدير المباحث الجنائية، بضبط تشكيلا عصابيا تخصص فى سرقة الدراجات الدراجات البخارية والتوك توك، بنطاق مركز المحلة، وارشد المتهمين عن مكان اخفاء المسروقات، تحرر محضر بالواقعة، وامرت النيابة بحبس المتهمين 4 ايام على ذمة التحقيقات.