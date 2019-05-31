صور.. سوريون يتظاهرون على حدود تركيا للمطالبة بفتح الحدود

كتب وكالات _ رويترز

تظاهر نازحون سوريون فى محافظة إدلب وريف حماة، على الحدود التركية للمطالبة بفتح الحدود، بعد تواصل قصف الجيش التركى.

وأبرزت وكالة رويترز للأنباء صورا للمظاهرات، بعد ازدياد أعداد النازحين فى المنطقة جراء القصف ، تأتى المظاهرة تأتى بهدف الضغط على تركيا والاتحاد الأوروبى.

وطالب المتظاهرون، كتبوا فيها “افتحوا الحدود، لا نريد أرضًا تحكمها روسيا ولا نريد لأجساد أطفالنا أن تمزق.. ذاهبون إلى أوروبا بحثًا عن السلام”.

وطالب المتظاهرون "بالاعتصام على الحدود ورفع شعارات الهجرة إلى أوروبا التى يخشاها الجميع، فإما الوصول إلى أوروبا (…) أو أن تتدخل الدول بقوة لإيقاف العنف ضدنا”.



احتجاجات فى سوريا ضد غلق الحدود



القوات التركية على الحدود السورية



انتشار القوات التركية على الحدود