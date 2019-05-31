صور.. تنظيف شوارع كركوك بعد سلسلة التفجيرات

وكالات

انتشر عمال النظافة فى شوارع كركوك، والتى شهدت انفجار أمس الخميس، وذلك لتنظيفها من أثاء الهجوم الإرهابى، فى الوقت الذى كثفت فيه الشرطة العراقية تواجدها.

كانت سلسلة تفجيرات قد ضربت مساء الخميس محافظة كركوك العراقية (شمالاً)، مما أدى لسقوط عدد من القتلى والجرحى.

وأوضحت خلية الإعلام الأمني في الجيش العراقي أن 6 عبوات ناسفة بدائية الصنع انفجرت في كركوك، بينما أبطلت القوات الأمنية مفعول عبوتين ناسفتين أخريين. واستهدفت العبوات شارع القدس والمحافظة وطريق بغداد في كركوك. وذكرت وسائل إعلام محلية أن مواقع التفجيرات شملت مركزين للتسوق وثلاثة متاجر.