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صور.. تشديدات أمنية فى أفغانستان بعد تفجير استهدف جنودا أمريكيين

الجمعة، 31 مايو 2019 10:19 ص
صور.. تشديدات أمنية فى أفغانستان بعد تفجير استهدف جنودا أمريكيين تفجير كابول
كتب محمد جمال - تصوير رويترز

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كثفت السلطات الأفغانية، اليوم الجمعة من دورياتها الأمنية فى العاصمة كابول بعد تفجير انتحارى بسيارة ملغومة استهدفت قافلة أمريكية ، مما أدى لإصابة أربعة جنود أمريكيين وسقوط عدد آخر من الضحايا فى ثانى هجوم تشهده المدينة فى غضون يومين.

 

وأعلنت حركة طالبان المسؤولية عن الهجوم، وذكر متحدث باسم القوات الأمريكية فى أفغانستان أن السيارة الملغومة اصطدمت بقافلة أمريكية وأصيب أربعة جنود بجروح بسيطة، لكنه لم يخض فى التفاصيل، بينما وردت تقارير متضاربة عن العدد الإجمالى للخسائر البشرية الناجمة عن الهجوم.

 

وقال متحدث أمنى أفغانى - طلب عدم نشر اسمه لأنه ليس مخولا له التحدث لوسائل الإعلام - إن نحو 9 أشخاص قتلوا وأصيب 6 مدنيين فى الانفجار.

 

أثار التفجير
أثار التفجير

 

إزالة أثار التفجير
إزالة أثار التفجير

 

تشديدات أمنية
تشديدات أمنية

 

تفجير فى أفغانستان
تفجير فى أفغانستان

 

جانب من أثار التفجير
جانب من أثار التفجير

 

جانب من التفجير
جانب من التفجير

 

قوات الأمن فى أفغانستان
قوات الأمن فى أفغانستان

 

قوات الدفاع المدنى فى أفغانستان
قوات الدفاع المدنى فى أفغانستان

 


أفغانستان

كابول

أخبار أفغانستان

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طالبان

داعش

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