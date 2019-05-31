صور.. تشديدات أمنية فى أفغانستان بعد تفجير استهدف جنودا أمريكيين

كتب محمد جمال - تصوير رويترز

كثفت السلطات الأفغانية، اليوم الجمعة من دورياتها الأمنية فى العاصمة كابول بعد تفجير انتحارى بسيارة ملغومة استهدفت قافلة أمريكية ، مما أدى لإصابة أربعة جنود أمريكيين وسقوط عدد آخر من الضحايا فى ثانى هجوم تشهده المدينة فى غضون يومين.

وأعلنت حركة طالبان المسؤولية عن الهجوم، وذكر متحدث باسم القوات الأمريكية فى أفغانستان أن السيارة الملغومة اصطدمت بقافلة أمريكية وأصيب أربعة جنود بجروح بسيطة، لكنه لم يخض فى التفاصيل، بينما وردت تقارير متضاربة عن العدد الإجمالى للخسائر البشرية الناجمة عن الهجوم.

وقال متحدث أمنى أفغانى - طلب عدم نشر اسمه لأنه ليس مخولا له التحدث لوسائل الإعلام - إن نحو 9 أشخاص قتلوا وأصيب 6 مدنيين فى الانفجار.



أثار التفجير



إزالة أثار التفجير



تشديدات أمنية



تفجير فى أفغانستان



جانب من أثار التفجير



جانب من التفجير



قوات الأمن فى أفغانستان