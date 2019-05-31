صور .. بنى سويف تبدأ مبادرة طلاء المبانى بميدان المحطة

بنى سويف : هانى فتحى

بدأت محافظة بنى سويف فى تنفيذ مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى لطلاء واجهات المنازل فى الشوارع لاستعادة الشكل الجمالي والحضاري للمباني داخل المحافظة.

وبدأت المحافظ فى تنفيذ المبادرة بميدان المحطة الذى افتتحه المحافظ بعد تطويره ووضع تمثال البوصيرى وخلق محاور مرورية جديدة بداخلة

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى سويف لطلاء الواجهات باللون" البيج الداكن أو الفاتح" وهو اللون المعتمد من قبل المحافظة على واجهات المبانى فى ميدان المحطة .

كما تم طلاء واجهة مبنى الوحدة لمدن بني سويف، سمسطا، وتم طلاء بعض المنازل والمباني بشوارع البحر الأعظم،والشيخ غنيم،والمستشفى بمركز الفشن جنوب المحافظة،وتم طلاء بعض المنازل والمباني بشوارع الجلاء والشعراوى،ومحمود سليمان،ومدخل مدينة سمسطا.

من جانبة قال المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف،إن المحافظة بدأت بالفعل في تنفيذ تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي،منذ إصدار القرار وحتى الآن بطلاء واجهات المباني والمنازل وتم إصدار تعليمات لرؤساء المدن السبع بالبدء في الدهانات،ولتشجيع وإلزام المواطنين بدهان العقارات المملوكة لهم بالألوان التي تتناسب مع البيئة المحلية وذلك بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية.