سوبر كورة
Ads
الجمعة، 31 مايو 2019 05:06 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

صور.. الرئيس السيسى يؤدى مناسك العمرة

الجمعة، 31 مايو 2019 03:39 م
صور.. الرئيس السيسى يؤدى مناسك العمرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية
كتب محمد الجالى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
أدى الرئيس عبد الفتاح السيسى مناسك العمرة.
 
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي توجه صباح اليوم الخميس إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة فى كلٍ من القمة العربية الطارئة، والقمة العادية لمنظمة التعاون الإسلامى، واللتين ستعقدان على التوالى بمكة المكرم.
 
وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن مشاركة الرئيس بالقمتين العربية والإسلامية تأتى في إطار حرص مصر على تدعيم وتطوير أواصر العلاقات مع جميع الدول الأعضاء فى المنظمتين بالعالمين العربي والإسلامي، والمساهمة بفعالية في جهود تعزيز آليات العمل المشترك لصالح الشعوب العربية والإسلامية.
 
الرئيس السيسى يؤدى مناسك العمرة (1)
 
الرئيس السيسى يؤدى مناسك العمرة (2)
 
الرئيس السيسى يؤدى مناسك العمرة (3)
 
الرئيس السيسى يؤدى مناسك العمرة (4)
 
الرئيس السيسى يؤدى مناسك العمرة (5)
 

 


السيسي

العمرة

مكة المكرمة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

جولة الرئيس بالعاصمة الإدارية أبرز أنشطة السيسى فى أسبوع

الجمعة، 31 مايو 2019 10:14 ص

متحدث البرلمان: كلمة السيسى أمام القمة العربية تاريخية وتضمن مواجهة تهديدات الأمن القومى العربى

الجمعة، 31 مايو 2019 04:15 ص

فيديو..كلمة "حازمة" للرئيس السيسى فى القمة العربية الاستثنائية بمكة المكرمة.. الرئيس: أى تهديد للأمن القومي العربي يقتضى منا جميعاً وقفة حاسمة لمواجهته.. والعرب كانوا ولا يزالوا دعاة سلم واستقرار

الجمعة، 31 مايو 2019 01:10 ص

الرئيس السيسى بقمة مكة: العرب لن يقبلوا أى تهديد لأمنهم القومى

الجمعة، 31 مايو 2019 01:06 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
س وج.. هل ينسحب الأهلى من الدوري بعد تعادل الزمالك مع الإنتاج؟

س وج.. هل ينسحب الأهلى من الدوري بعد تعادل الزمالك مع الإنتاج؟

رسمياً.. استبعاد جهاد جريشة من كأس العالم للشباب بعد إيقافه من الكاف

رسمياً.. استبعاد جهاد جريشة من كأس العالم للشباب بعد إيقافه من الكاف

توتنهام ضد ليفربول.. محمد صلاح يدعم قائمة الريدز فى نهائي أوروبا

توتنهام ضد ليفربول.. محمد صلاح يدعم قائمة الريدز فى نهائي أوروبا

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم

اكتشاف مقبرة تعود إلى 2000 عام جنوب غرب الصين

اكتشاف مقبرة تعود إلى 2000 عام جنوب غرب الصين

هند رستم.. حكايات «هنومة» السينما المصرية.. الصدفة قادتها للتمثيل وعز الدين ذو الفقار افتكرها أجنبية.. قالت ليوسف شاهين: «أنت عيان.. أجرى على القطر وهو بيمشى إزاى».. وترفض لقب «مارلين مونرو الشرق»

هند رستم.. حكايات «هنومة» السينما المصرية.. الصدفة قادتها للتمثيل وعز الدين ذو الفقار افتكرها أجنبية.. قالت ليوسف شاهين: «أنت عيان.. أجرى على القطر وهو بيمشى إزاى».. وترفض لقب «مارلين مونرو الشرق»

الناجح يرفع إيده.. بأرقام الجلوس ننشر نتائج الشهادات الإعدادية في 12 محافظة

الناجح يرفع إيده.. بأرقام الجلوس ننشر نتائج الشهادات الإعدادية في 12 محافظة

أردوغان يؤسس جيشا موازيا للجيش التركى.. تعرف على التفاصيل فى القانون الجديد

أردوغان يؤسس جيشا موازيا للجيش التركى.. تعرف على التفاصيل فى القانون الجديد

تسليم كشوف مناداة طلاب الثانوية العامة للإدارات التعليمية الأحد ..وتوزيعها على رؤساء اللجان قبل يومين من انطلاق الامتحانات..وضعها فى مكان بارز بالمدرسة مرفقة بأرقام الجلوس..توزيع صناديق الأسئلة على المحافظات

تسليم كشوف مناداة طلاب الثانوية العامة للإدارات التعليمية الأحد ..وتوزيعها على رؤساء اللجان قبل يومين من انطلاق الامتحانات..وضعها فى مكان بارز بالمدرسة مرفقة بأرقام الجلوس..توزيع صناديق الأسئلة على المحافظات

الأرصاد: درجات الحرارة تواصل ارتفاعها اليوم.. والعظمى فى القاهرة 38

الأرصاد: درجات الحرارة تواصل ارتفاعها اليوم.. والعظمى فى القاهرة 38

تفجير انتحارى شرق العاصمة الأفغانية "كابول"

تفجير انتحارى شرق العاصمة الأفغانية "كابول"

تعرف على مواعيد عمل منافذ بيع تذاكر أمم أفريقيا 2019 بواسطة تطبيق "تذكرتى"

تعرف على مواعيد عمل منافذ بيع تذاكر أمم أفريقيا 2019 بواسطة تطبيق "تذكرتى"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة