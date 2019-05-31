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صور.. التجهيزات النهائية لأطول مائدة إفطار فى العالم بالعاصمة الإدارية

الجمعة، 31 مايو 2019 01:54 م
صور.. التجهيزات النهائية لأطول مائدة إفطار فى العالم بالعاصمة الإدارية أطول مائدة إفطار بالعاصمة الإدارية
كتب أحمد حسن

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ينشر "اليوم السابع"، الاستعدادات النهائية لشركة العاصمة الإدارية، الخاصة بتنظيم أطول مائدة إفطار على مستوى العالم، بطول 3 آلاف متر وبحضور ومشاركة نحو 7 آلاف مشارك فى وجود ممثلين من موسوعة جينيس.
 
ومن جانبه قال العميد خالد الحسينى، المتحدث باسم شركة العاصمة الإدارية، إنه تقرر تنظيم هذا الحدث الضخم غداً السبت، ويشمل تنفيذ زيارات قبل الإفطار لأهم أحياء ومعالم العاصمة الإدارية بغرض تعريف المواطن المصرى بأحد أضخم المشروعات العمرانية فى العالم، يلى ذلك الجلوس على مائدة الإفطار الجماعى، ثم بدء فعاليات سهرة رمضانية متميزة فى قلب العاصمة الإدارية تشمل فقرات فنية لفنانين متميزين بالإضافة إلى شاشات عملاقة لمتابعة مباراة نهائى دورى أبطال أوروبا.
 
وأضاف الحسينى، فى بيان صحفى اليوم الجمعة، أن إدارة العاصمة الإدارية تسعى للخروج بالحدث بشكل متميز وفريد بحضور ومشاركة كافة شركاء نجاح العاصمة الإدارية من مطورين ومستثمرين وموردين بغرض إلقاء الضوء على العاصمة على المستوى المحلى والدولى فى ظل حضور إعلامى مكثف.
 
 
مائدة إفطار داخل العاصمة الإدارية
مائدة إفطار داخل العاصمة الإدارية

مائدة إفطار
مائدة إفطار

استعدادات تنظيم أطول مائدة إفطار فى العالم
استعدادات تنظيم أطول مائدة إفطار فى العالم

استعدادات مائدة إفطار بالعاصمة الإدارية
استعدادات مائدة إفطار بالعاصمة الإدارية

أطول مائدة إفطار
أطول مائدة إفطار

أطول مائدة إفطار فى العالم
أطول مائدة إفطار فى العالم

مائدة إفطار بالعاصمة الإدارية
مائدة إفطار بالعاصمة الإدارية

مائدة إفطار العاصمة الإدارية
مائدة إفطار العاصمة الإدارية

 


العاصمة الإداريه

مائدة افطار

أطول مائدة افطار فى العالم

مشروع العاصمة الاداريه

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