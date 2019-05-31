صور.. اشتباكات فى هندوراس بين المتظاهرين والشرطة بسبب خصخصة الصحة والتعليم

كتب وكالات _ تصوير رويترز

شهدت عاصمة هندوراس، اشتباكات عنيفة بين الشرطة ومئات المتظاهرين بينهم طلاب المدارسة، احتجاجا على خطة الحكومة لخصخصة قطاعى التعليم والصحة.

وأظهرت لقطات بثتها وكالة رويترز للأنباء، حالة الكر والفر وأعمال التخريب التى شهدتها الاحتجاجات بسبب قرارات الرئيس هيرنانديز والذى يعتزم خصخصة قطاعى التعليم والصحة، وألقى المحتجين الحجارة واشعلوا إطارات السيارات، فيما ردت عليهم الشرطة بإطلاق الغاز المسيل للدموع.

وتأتى التظاهرات بعد احتجاجات مستمرة خرجت فى أرجاء البلاد، للمطالبة باستقالة هيرنانديز، وذلك بالتزامن مع مرور عام على توليه مقاليد السلطة.



احتراق سيارة فى الاشتباكات



أحد المتظاهرين يطلق الغاز المسيل للدموع



أحد عناصر الشرطة يطلق الغاز المسيل للدموع



اشتباكات فى هندوراس بين المتظاهرين والشرطة



اشعال الاطارات فى هندوراس



اطلاق الغاز المسيل للدموع



العنف فى شوارع هندوراس



الغاز المسيل للدموع



النيران فى شوارع هندوراس



جانب من أعمال العنف



جانب من العنف واشتعال سيارة



جانب من الكر والفر



مسيرات حاشدة فى شوارع هندوراس