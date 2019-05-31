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الجمعة، 31 مايو 2019 10:17 م
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صور.. اشتباكات فى هندوراس بين المتظاهرين والشرطة بسبب خصخصة الصحة والتعليم

الجمعة، 31 مايو 2019 10:12 م
صور.. اشتباكات فى هندوراس بين المتظاهرين والشرطة بسبب خصخصة الصحة والتعليم جانب من الاشتباكات فى هندوراس
كتب وكالات _ تصوير رويترز

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شهدت عاصمة هندوراس، اشتباكات عنيفة بين الشرطة ومئات المتظاهرين بينهم طلاب المدارسة، احتجاجا على خطة الحكومة لخصخصة قطاعى التعليم والصحة.

وأظهرت لقطات بثتها وكالة رويترز للأنباء، حالة الكر والفر وأعمال التخريب التى شهدتها الاحتجاجات بسبب قرارات الرئيس هيرنانديز والذى يعتزم خصخصة قطاعى التعليم والصحة، وألقى المحتجين الحجارة واشعلوا إطارات السيارات، فيما ردت عليهم الشرطة بإطلاق الغاز المسيل للدموع.

وتأتى التظاهرات بعد احتجاجات مستمرة خرجت فى أرجاء البلاد، للمطالبة باستقالة هيرنانديز، وذلك بالتزامن مع مرور عام على توليه مقاليد السلطة.

احتراق سيارة فى الاشتباكات
احتراق سيارة فى الاشتباكات

 

أحد المتظاهرين يطلق الغاز المسيل للدموع
أحد المتظاهرين يطلق الغاز المسيل للدموع

 

أحد عناصر الشرطة يطلق الغاز المسيل للدموع
أحد عناصر الشرطة يطلق الغاز المسيل للدموع

 

اشتباكات فى هندوراس بين المتظاهرين والشرطة
اشتباكات فى هندوراس بين المتظاهرين والشرطة

 

اشعال الاطارات فى هندوراس
اشعال الاطارات فى هندوراس

 

اطلاق الغاز المسيل للدموع
اطلاق الغاز المسيل للدموع

 

العنف فى شوارع هندوراس
العنف فى شوارع هندوراس

 

الغاز المسيل للدموع
الغاز المسيل للدموع

 

النيران فى شوارع هندوراس
النيران فى شوارع هندوراس

 

جانب من أعمال العنف
جانب من أعمال العنف

 

جانب من العنف واشتعال سيارة
جانب من العنف واشتعال سيارة

 

جانب من الكر والفر
جانب من الكر والفر

 

مسيرات حاشدة فى شوارع هندوراس
مسيرات حاشدة فى شوارع هندوراس

 

مئات المحتجون فى شوارع هندوراس
مئات المحتجون فى شوارع هندوراس

 

 


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خصخصة الصحة والتعليم

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