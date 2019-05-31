صور. . أمن الجيزة يسقط "خط أسوان" وشقيقه بعد هروبهما لأوسيم

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من القبض على أحد أخطر العناصر الإجرامية بأسوان، المشهور بـ " الخط " وشقيقه، المتهمين في قضايا قتل وسرقة بالإكراه ومقاومة سلطات، وعدد من الجرائم الأخرى، حيث تم ضبطهما أثناء اختباءهما بشقة مستأجرة بأوسيم، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وردت معلومات للرائد وليد كمال ، ضابط مباحث مركز شرطة أوسيم، تفيد تردد " حسب الله. ع. م " 26 سنة، عاطل ومسجل خطر، الشهير بــ " الخط " وشقيقه " عبد الرحمن " 34 سنة مسجل خطر، على منطقة بشتيل بأوسيم، لكون المتهم الأول مطلوب ضبطه في 12 قضية جناية في أسوان، متنوعة بين قتل وسرقة بالإكراه، ومقاومة سلطات، وحريق عمد، وإطلاق أعيرة نارية، كما أن المتهم الثاني مطلوب ضبطه في 4 قضايا، بينهم قضية قتل ، وبتكثيف التحريات بإشراف المقدم محمد عرفان مفتش مباحث شمال الجيزة، تمكن المقدم مجدي موسى ، رئيس مباحث مركز أوسيم، والرائد وليد كمال، من القبض على المتهمين بعد محاصرتهما، وضبط بحوزة المتهم الأول سلاح ناري طبنجة.



وبمواجهة المتهمين اعترفا أمام العميد عمرو طلعت ، رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة، بصحة الاتهامات المنسوبة إليهما، واعترف المتهم الأول بحيازته للسلاح لاستخدامه، في ارتكاب الجرائم، كما كشفت تحريات رجال المباحث، بإشراف العميد مدحت فارس ، مدير المباحث الجنائية، أن السلاح الناري مسروق من أحد المواطنين.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين، وأخطر اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وأمرت النيابة بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق.