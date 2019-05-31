صحيفة زمان التركية : تركيا فى ذيل قائمة الدول الجاذبة للكفاءات

كتب:محمد إسماعيل

قالت صحيفة زمان التركية المعارضة، إن تركيا احتلت المرتبة الأخيرة في الدراسة التي قاست مدى جاذبية الدول الـ36 الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للكفاءات من حول العالم.

وأشارت الصحيفة إلى أنه خلال الدراسة التي أجراها وقف برتلسمان بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، احتلت تركيا المرتبة الأخيرة ضمن الدول التي تتوجه إليها الكفاءات من أصحاب التعليم العالي الراغبين في الهجرة.

وذكرت الصحيفة أن تركيا احتلت المرتبة الأخيرة من بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في سبعة بنود، من بينها فرص العمل والدخل والضرائب وتوقعات المستقبل والمرافق المتاحة لأفراد الأسرة والتنمية القطاعية والتنوع وجودة المعيشة.

وسبقت كل من المكسيك واليونان وإيطاليا وبولونيا تركيا التي احتلت المرتبة الأخيرة.

ووفقا لنفس الدراسة فإن أستراليا تصدرت قائمة الدول الأكثر جذبا للكفاءات، في حين كانت المرتبة الثانية عشر من نصيب ألمانيا التي تفرض صعوبات على المهاجرين في الاعتراف بالشهادات الأجنبية من حين لآخر.