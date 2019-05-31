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صحة بورسعيد: رفع درجة الإستعداد تزامنا مع عيد الفطر

الجمعة، 31 مايو 2019 12:00 ص
صحة بورسعيد: رفع درجة الإستعداد تزامنا مع عيد الفطر الدكتور عادل تعيلب وكيل وزارة الصحة ببورسعيد
بورسعيد محمد فرج

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أكد الدكتور عادل تعيلب وكيل وزارة الصحة ببورسعيد، أنه تم رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات تزامنا مع  إحتفالات عيد الفطرالمبارك وتشكيل لجنة من مراقبى ومفتشى الأغذية وإدارة الطب الوقائى للعمل على مدار الـ24 ساعة.

ولفت إلى أنه أصدر تعليمات لطوارئ المديرية وغرفة العمليات بتتفيذ خطة الطوارئ بالتنسيق مع هيئة الإسعاف وتوزيع السيارات وتمركزها بأماكن تجمع المواطنين.

وشدد تعيلب، على تكثيف الحملات على أماكن الترفيه والمنتزهات للتأكد من وجود تراخيص لتلك المنشآت واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتفعيل القانون ضد أى محل مرخص غير مستوفى للإشتراطات الصحية .

 


صحة بورسعيد

عيد الفطر المبارك

احتفالات عيد الفطر

بورسعيد

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