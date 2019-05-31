شاهد.. لحظة استقبال الملك سلمان للرئيس السيسى بمقر القمة الإسلامية

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسى، إلى قصر الصفا، مقر انعقاد أعمال القمة الإسلامية الرابعة عشرة، تحت شعار "يداً بيد نحو المستقبل"، بمكة المكرمة.
وكان فى استقباله الملك سلمان بن عبد العزيز، والذى صافح السيسى بحرارة، مرحباً بوجوده فى القمة الإسلامية.
وتبدأ بعد قليل، أعمال القمة الإسلامية الرابعة عشرة، تحت شعار "يداً بيد نحو المستقبل"، بمكة المكرمة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى وقادة الدول الإسلامية، بالتزامن مع قرب احتفال منظمة التعاون الإسلامي بذكرى مرور نصف قرن على تأسيسها، وذلك فى سبتمبر المقبل.
فيديو | #خادم_الحرمين_الشريفين يستقبل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في قصر الصفا بـ مكة.#الإخبارية #القمة_الإسلامية_بمكة pic.twitter.com/1jOolMchFl— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 31, 2019
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