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شاهد.. لحظة استقبال الملك سلمان للرئيس السيسى بمقر القمة الإسلامية

الجمعة، 31 مايو 2019 11:26 م
شاهد.. لحظة استقبال الملك سلمان للرئيس السيسى بمقر القمة الإسلامية الملك سلمان يستقبل السيسى
كتب عامر مصطفى

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وصل الرئيس عبدالفتاح السيسى، إلى قصر الصفا، مقر انعقاد أعمال القمة الإسلامية الرابعة عشرة، تحت شعار "يداً بيد نحو المستقبل"، بمكة المكرمة.
 
 
وكان فى استقباله الملك سلمان بن عبد العزيز، والذى صافح السيسى بحرارة، مرحباً بوجوده فى القمة الإسلامية.
 
وتبدأ بعد قليل، أعمال القمة الإسلامية الرابعة عشرة، تحت شعار "يداً بيد نحو المستقبل"، بمكة المكرمة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى وقادة الدول الإسلامية، بالتزامن مع قرب احتفال منظمة التعاون الإسلامي بذكرى مرور نصف قرن على تأسيسها، وذلك فى سبتمبر المقبل.
 
 

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