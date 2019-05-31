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شاهد احتجاجات مليونية على تخفيضات التعليم وإصلاح نظام التقاعد فى البرازيل

الجمعة، 31 مايو 2019 10:58 ص
شاهد احتجاجات مليونية على تخفيضات التعليم وإصلاح نظام التقاعد فى البرازيل احتجاجات برازيلية- أرشيفية
كتبت – هناء أبو العز

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احتج ما يقرب  من مليون شخص على تخفيضات التعليم واصلاح نظام التقاعد فى البرازيل ، حيث خرج  البرازيليون إلى شوارع أكثر من 100 مدينة فى 26 ولاية برازيلية للاحتجاج على تخفيضات فى ميزانية التعليم العام أعلنتها الحكومة الفيدرالية هذا الشهر.
 
واشارت وكالة "إيفى"الإسبانية إلى ان 250 الف شخص خرج فى بيلوخريزونتى ، و300 ألف فى ساو باولو وريو دى جانيرو خرج ما يقرب من 100 ألف، احتجاجا على تلك التخفيضات فى ميزانية التعليم.
 
وبدأت الاحتجاجات أمس الخميس ومستمرة لليوم الثانى، ومعظمها سلمية، مع تسجيل حادثة صغيرة فقط فيى برازيليا أمس.
 
وأعلنت الحكومة الفيدرالية عن تخفيض بنسبة 30 % فى الميزانية التقديرية للجامعات والمدارس الفيدرالية، والتى تستخدم لدفع فواتير المياه والكهرباء ورواتب العمال الخارجيين وتمويل البحوث، من بين أمور أخرى.
 
وقال وزير الاقتصاد البرازيلى باولو جيديس فى وقت سابق إنه مع موافقة الكونجرس، أعلنت الحكومة عن تخفيضات في الميزانية لتحقيق الهدف المالى لعجز أساسى قدره 139 مليار ريال (حوالى 34.9 مليار دولار)
 
وأشارت الحكومة إلى أنها ستفرج عن المزيد من الأموال للتعليم فى وقت لاحق، لكنها حافظت على التخفيضات التى سبق الإعلان عنها.
 

البرازيل

احتجاجات

التعليم

ميزانية التعليم

بولسونارو

رئيس البرازيل

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