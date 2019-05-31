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سلطان سلطات مطار القاهرة تضبط 16 هاربا وتحرر 68 مخالفة مرورية

الجمعة، 31 مايو 2019 04:50 ص
سلطان سلطات مطار القاهرة تضبط 16 هاربا وتحرر 68 مخالفة مرورية مطار القاهرة الدولى
كتب هانى عثمان

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تمكنت سلطات مطار القاهرة الدولى، من ضبط 16هاربا من تنفيذ أحكام قضائية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الهاربين الذين تم ضبطهم، لترحيلهم إلى الأقسام التابعين لها.

 

وقامت السلطات الأمنية بمطار القاهرة بعدة حملات أمنية بهدف ضبط الخارجين على القانون، وتأمين المترددين على محيط المطار وصالات السفر والوصول.

 

وفى سياق متصل تمكنت السلطات بالمطار، من تحرير 68 مخالفة مرورية لقائدى السيارات المخالفين لقوانين السير فى الطرق العامة، وذلك بالاكمنة الثابتة والمتنقلة، التى تهدف فرض حالة من الانتظام بين المترددين على صالات السفر والوصول.

 

 


مطار القاهره

مخالفات مروريه

ضبط هاربين

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