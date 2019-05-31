سلطات بلجيكا تسمح لرجال الشرطة بتناول الخمور فى المناسبات

كتب: أحمد علوى

قالت وكالة بيلجا البلجيكية ، أن السلطات البلجيكية سمحت لرجال الامن والشرطة بتناول المشروبات الكحولية ، داخل مبانى الشرطة الفيدرالية فى المناسبات ولكن خارج ساعات العمل الرسمية، وبعد الحصول على إذن من الإدارة.

ووفقاً للوكالة البلجيكية فان السماح يكون فى ظروف استثنائية ، خارج ساعات العمل وبعد الاتفاق مع الإدارة ، باستهلاك عدد محدود من المشروبات الكحولية الخفيفة فى مبانى الشرطة الفيدرالية، ومن يتمادى فى تناول الكحوليات سيقع تحت طائلة القانون.

ومنذ عام 2012 ، ووصول "كاثرين دى بول" على رأس إدارة الشرطة الفيدرالية ، أصبح عدم التسامح مطلقًا مع المشروبات الكحولية ، هو المعيار داخل الشرطة الفيدرالية، وهو ما يعنى أنه كان ممنوعًا تناول المشروبات الكحولية، حتى فى حالة التقاعد أو حفلات الموظفين أو الأحداث الأخرى ، وقرر المفوض العام الجديد "مارك دى ميسماكر" تعديل هذه القواعد، وفقًا لملاحظة داخلية من الشرطة الفيدرالية.