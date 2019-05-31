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سلطات بلجيكا تسمح لرجال الشرطة بتناول الخمور فى المناسبات

الجمعة، 31 مايو 2019 10:47 م
سلطات بلجيكا تسمح لرجال الشرطة بتناول الخمور فى المناسبات شرطة بلجيكا - ارشيفية
كتب: أحمد علوى

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قالت وكالة بيلجا البلجيكية ، أن السلطات البلجيكية سمحت لرجال الامن والشرطة  بتناول المشروبات الكحولية ،  داخل مبانى الشرطة الفيدرالية فى المناسبات ولكن خارج ساعات العمل الرسمية، وبعد الحصول على إذن من الإدارة.

ووفقاً للوكالة البلجيكية فان السماح يكون فى ظروف استثنائية ، خارج ساعات العمل وبعد الاتفاق مع الإدارة ، باستهلاك عدد محدود من المشروبات الكحولية الخفيفة فى مبانى الشرطة الفيدرالية، ومن يتمادى فى تناول الكحوليات سيقع تحت طائلة القانون.

ومنذ عام 2012 ، ووصول "كاثرين دى بول" على رأس إدارة الشرطة الفيدرالية ، أصبح عدم التسامح مطلقًا مع المشروبات الكحولية ،  هو المعيار داخل الشرطة الفيدرالية، وهو ما يعنى أنه كان ممنوعًا تناول المشروبات الكحولية، حتى فى حالة التقاعد أو حفلات الموظفين أو الأحداث الأخرى ، وقرر المفوض العام الجديد "مارك دى ميسماكر" تعديل هذه القواعد، وفقًا لملاحظة داخلية من الشرطة الفيدرالية.

 

 


بلجيكا

الشرطة البلجيكية

تناول الكحوليات

اخبار العالم

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