سرقة 12 ألف جنيه من محصل شركة المياه بالغربية

الغربيه محمد طارق

تعرض الموظف المسئول عن تحصيل فواتير المياه بقرية الغريب التابعة لمركز زفتى بمحافظة الغربية لحادث سرقة أمام مقر الشركة بزفتى.

وتلقى اللواء طارق حسونه مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة زفتي يفيد بورود بلاغ بسرقة 12 الف جنيه من الموظف المسئول عن تحصيل الفواتير عند حضوره لتوريد المبلغ بفرع الشركه .

وتواصلت التحريات أن السارق قام بخطف الشنطة ولم يستطع المحصل ولا المارين القبض عليه ولم يتم العثور عليه حتى الآن وتكثف القيادات الأمنية مجهوداتها لإلقاء القبض عليه مستعينة بكاميرات المراقبة الموجودة بمحيط المنطقة.

وصرح المهندس أحمد ربيع رئيس شركة مياه زفتي في تصريح خاص ل " اليوم السابع " ، أن الموظف عند دخوله إلى فرع الشركة لتوريد المبالغ المالية المستحقة تم سرقته ، وعلى الفور تم إبلاغ أحمد المحال رئيس مدينة زفتى ، والمقدم محمد شبل مأمور مركز شرطة زفتى.