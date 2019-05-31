سوبر كورة
Ads
الجمعة، 31 مايو 2019 04:17 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

سرقة 12 ألف جنيه من محصل شركة المياه بالغربية

الجمعة، 31 مايو 2019 03:00 م
سرقة 12 ألف جنيه من محصل شركة المياه بالغربية حبس -أرشيفية
الغربيه محمد طارق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تعرض الموظف المسئول عن تحصيل فواتير المياه بقرية الغريب التابعة لمركز زفتى بمحافظة الغربية لحادث سرقة أمام مقر الشركة بزفتى.
 
وتلقى اللواء طارق حسونه مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة زفتي يفيد بورود بلاغ بسرقة 12 الف جنيه من الموظف المسئول عن تحصيل الفواتير عند حضوره لتوريد المبلغ بفرع الشركه .
 
وتواصلت التحريات أن السارق قام بخطف الشنطة ولم يستطع المحصل ولا المارين القبض عليه ولم يتم العثور عليه حتى الآن وتكثف القيادات الأمنية مجهوداتها لإلقاء القبض عليه مستعينة بكاميرات المراقبة الموجودة بمحيط المنطقة.
 
وصرح المهندس أحمد ربيع رئيس شركة مياه زفتي في تصريح خاص ل " اليوم السابع " ، أن الموظف عند دخوله إلى فرع الشركة لتوريد المبالغ المالية المستحقة تم سرقته ، وعلى الفور تم إبلاغ أحمد المحال رئيس مدينة زفتى ، والمقدم محمد شبل مأمور مركز شرطة زفتى.
 
 

مباحث الغربيه

سرقة

محصل الفواتير

مبلغ مالي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
س وج.. هل ينسحب الأهلى من الدوري بعد تعادل الزمالك مع الإنتاج؟

س وج.. هل ينسحب الأهلى من الدوري بعد تعادل الزمالك مع الإنتاج؟

رسمياً.. استبعاد جهاد جريشة من كأس العالم للشباب بعد إيقافه من الكاف

رسمياً.. استبعاد جهاد جريشة من كأس العالم للشباب بعد إيقافه من الكاف

توتنهام ضد ليفربول.. محمد صلاح يدعم قائمة الريدز فى نهائي أوروبا

توتنهام ضد ليفربول.. محمد صلاح يدعم قائمة الريدز فى نهائي أوروبا

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم

اكتشاف مقبرة تعود إلى 2000 عام جنوب غرب الصين

اكتشاف مقبرة تعود إلى 2000 عام جنوب غرب الصين

هند رستم.. حكايات «هنومة» السينما المصرية.. الصدفة قادتها للتمثيل وعز الدين ذو الفقار افتكرها أجنبية.. قالت ليوسف شاهين: «أنت عيان.. أجرى على القطر وهو بيمشى إزاى».. وترفض لقب «مارلين مونرو الشرق»

هند رستم.. حكايات «هنومة» السينما المصرية.. الصدفة قادتها للتمثيل وعز الدين ذو الفقار افتكرها أجنبية.. قالت ليوسف شاهين: «أنت عيان.. أجرى على القطر وهو بيمشى إزاى».. وترفض لقب «مارلين مونرو الشرق»

الناجح يرفع إيده.. بأرقام الجلوس ننشر نتائج الشهادات الإعدادية في 12 محافظة

الناجح يرفع إيده.. بأرقام الجلوس ننشر نتائج الشهادات الإعدادية في 12 محافظة

أردوغان يؤسس جيشا موازيا للجيش التركى.. تعرف على التفاصيل فى القانون الجديد

أردوغان يؤسس جيشا موازيا للجيش التركى.. تعرف على التفاصيل فى القانون الجديد

تسليم كشوف مناداة طلاب الثانوية العامة للإدارات التعليمية الأحد ..وتوزيعها على رؤساء اللجان قبل يومين من انطلاق الامتحانات..وضعها فى مكان بارز بالمدرسة مرفقة بأرقام الجلوس..توزيع صناديق الأسئلة على المحافظات

تسليم كشوف مناداة طلاب الثانوية العامة للإدارات التعليمية الأحد ..وتوزيعها على رؤساء اللجان قبل يومين من انطلاق الامتحانات..وضعها فى مكان بارز بالمدرسة مرفقة بأرقام الجلوس..توزيع صناديق الأسئلة على المحافظات

الأرصاد: درجات الحرارة تواصل ارتفاعها اليوم.. والعظمى فى القاهرة 38

الأرصاد: درجات الحرارة تواصل ارتفاعها اليوم.. والعظمى فى القاهرة 38

تفجير انتحارى شرق العاصمة الأفغانية "كابول"

تفجير انتحارى شرق العاصمة الأفغانية "كابول"

تعرف على مواعيد عمل منافذ بيع تذاكر أمم أفريقيا 2019 بواسطة تطبيق "تذكرتى"

تعرف على مواعيد عمل منافذ بيع تذاكر أمم أفريقيا 2019 بواسطة تطبيق "تذكرتى"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة