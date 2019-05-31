زراعة الوادى الجديد : تدعيم بنك أصول النخيل للحفاظ على نقاء الأصناف

قال الدكتور مجد المرسى ، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الوادى الجديد أن المديرية تولى رعايتها الكاملة لبنك أصول النخيل الذى جرى إنشائه للحفاظ على الاصناف النقية من أشجار النخيل والتى تشتهر بها محافظة الوادى الجديد والحرص على عدم اندثارها أو اختلاطها بأصناف أخرى .
وأضاف المرسى ، فى تصريحات صحفية ، أن بنك أصناف النخيل تم إنشائه ضمن مشروع الحاضنة التكنولوجية التى تم تطويرها وإحلال جهاز الرى بها التى تبلغ مساحتها 20 فدانا، حيث جرى إحلال وتجديد التربة ورفع كفاءة شبكة الرى، وتجهيز المشاتل الخاصة بتلك الاصناف النقية من النخيل ، مؤكدا أن بنك أصول النخيل يعتمد على زراعة الأنسجة بالتعاون مع مركز البحوث الزراعية للحفاظ على السلالات عالية الإنتاجية والفصائل النادرة، وجرى إنشاء مشاتل متطورة لإنتاج تلك الأصناف النادرة ونقلها إلى أماكن زراعتها.
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