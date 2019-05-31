سوبر كورة
Ads
الجمعة، 31 مايو 2019 10:21 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

زراعة الوادى الجديد : تدعيم بنك أصول النخيل للحفاظ على نقاء الأصناف

الجمعة، 31 مايو 2019 09:59 م
زراعة الوادى الجديد : تدعيم بنك أصول النخيل للحفاظ على نقاء الأصناف النخيل - أرشيفية
الوادى الجديد- ماهر أبو نور

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الدكتور مجد المرسى ، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الوادى الجديد أن المديرية تولى رعايتها الكاملة لبنك أصول النخيل الذى جرى إنشائه للحفاظ على الاصناف النقية من أشجار النخيل والتى تشتهر بها محافظة الوادى الجديد والحرص على عدم اندثارها أو اختلاطها بأصناف أخرى .

وأضاف المرسى ، فى تصريحات صحفية ، أن بنك أصناف النخيل تم إنشائه ضمن مشروع الحاضنة التكنولوجية التى تم تطويرها وإحلال جهاز الرى بها التى تبلغ مساحتها 20 فدانا، حيث جرى إحلال وتجديد التربة ورفع كفاءة شبكة الرى، وتجهيز المشاتل الخاصة بتلك الاصناف النقية من النخيل ، مؤكدا أن بنك أصول النخيل يعتمد على زراعة الأنسجة بالتعاون مع مركز البحوث الزراعية للحفاظ على السلالات عالية الإنتاجية والفصائل النادرة، وجرى إنشاء مشاتل متطورة لإنتاج تلك الأصناف النادرة ونقلها إلى أماكن زراعتها.

 

 


الوادى الجديد

زراعة الوادى الجديد

بنك اصول النخيل

الحاضنة التكنولوجية بالخارجه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

تخصيص 31 ألف فدان بالخارجة لمبادرة زراعة 2 مليون نخلة

الجمعة، 31 مايو 2019 11:55 ص

حملة قومية لمكافحة "سوسة النخيل" وحقول إرشادية لترقيم الإصابات

الثلاثاء، 28 مايو 2019 01:00 م

تعرف على خريطة المرحلة الأولى لمبادرة زراعة النخيل بالوادى الجديد بـ200 ألف فدان

الثلاثاء، 28 مايو 2019 09:38 ص

حزمة توصيات لخدمة أصناف النخيل المثمرة لزيادة الإنتاج.. تعرف عليها

الإثنين، 27 مايو 2019 04:00 ص

صور.. حملة قومية لمكافحة سوسة النخيل بـ6 مناطق بالواحات البحرية

الأحد، 26 مايو 2019 10:48 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
خفض سعر الدولار الجمركى للسلع غير الأساسية إلى 16.86 جنيه

خفض سعر الدولار الجمركى للسلع غير الأساسية إلى 16.86 جنيه

س وج.. هل ينسحب الأهلى من الدوري بعد تعادل الزمالك مع الإنتاج؟

س وج.. هل ينسحب الأهلى من الدوري بعد تعادل الزمالك مع الإنتاج؟

رسمياً.. استبعاد جهاد جريشة من كأس العالم للشباب بعد إيقافه من الكاف

رسمياً.. استبعاد جهاد جريشة من كأس العالم للشباب بعد إيقافه من الكاف

توتنهام ضد ليفربول.. محمد صلاح يدعم قائمة الريدز فى نهائي أوروبا

توتنهام ضد ليفربول.. محمد صلاح يدعم قائمة الريدز فى نهائي أوروبا

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم

اكتشاف مقبرة تعود إلى 2000 عام جنوب غرب الصين

اكتشاف مقبرة تعود إلى 2000 عام جنوب غرب الصين

هند رستم.. حكايات «هنومة» السينما المصرية.. الصدفة قادتها للتمثيل وعز الدين ذو الفقار افتكرها أجنبية.. قالت ليوسف شاهين: «أنت عيان.. أجرى على القطر وهو بيمشى إزاى».. وترفض لقب «مارلين مونرو الشرق»

هند رستم.. حكايات «هنومة» السينما المصرية.. الصدفة قادتها للتمثيل وعز الدين ذو الفقار افتكرها أجنبية.. قالت ليوسف شاهين: «أنت عيان.. أجرى على القطر وهو بيمشى إزاى».. وترفض لقب «مارلين مونرو الشرق»

الناجح يرفع إيده.. بأرقام الجلوس ننشر نتائج الشهادات الإعدادية في 12 محافظة

الناجح يرفع إيده.. بأرقام الجلوس ننشر نتائج الشهادات الإعدادية في 12 محافظة

أردوغان يؤسس جيشا موازيا للجيش التركى.. تعرف على التفاصيل فى القانون الجديد

أردوغان يؤسس جيشا موازيا للجيش التركى.. تعرف على التفاصيل فى القانون الجديد

تسليم كشوف مناداة طلاب الثانوية العامة للإدارات التعليمية الأحد ..وتوزيعها على رؤساء اللجان قبل يومين من انطلاق الامتحانات..وضعها فى مكان بارز بالمدرسة مرفقة بأرقام الجلوس..توزيع صناديق الأسئلة على المحافظات

تسليم كشوف مناداة طلاب الثانوية العامة للإدارات التعليمية الأحد ..وتوزيعها على رؤساء اللجان قبل يومين من انطلاق الامتحانات..وضعها فى مكان بارز بالمدرسة مرفقة بأرقام الجلوس..توزيع صناديق الأسئلة على المحافظات

الأرصاد: درجات الحرارة تواصل ارتفاعها اليوم.. والعظمى فى القاهرة 38

الأرصاد: درجات الحرارة تواصل ارتفاعها اليوم.. والعظمى فى القاهرة 38

تفجير انتحارى شرق العاصمة الأفغانية "كابول"

تفجير انتحارى شرق العاصمة الأفغانية "كابول"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة