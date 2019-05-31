زراعة الوادى الجديد : تدعيم بنك أصول النخيل للحفاظ على نقاء الأصناف

وأضاف المرسى ، فى تصريحات صحفية ، أن بنك أصناف النخيل تم إنشائه ضمن مشروع الحاضنة التكنولوجية التى تم تطويرها وإحلال جهاز الرى بها التى تبلغ مساحتها 20 فدانا، حيث جرى إحلال وتجديد التربة ورفع كفاءة شبكة الرى، وتجهيز المشاتل الخاصة بتلك الاصناف النقية من النخيل ، مؤكدا أن بنك أصول النخيل يعتمد على زراعة الأنسجة بالتعاون مع مركز البحوث الزراعية للحفاظ على السلالات عالية الإنتاجية والفصائل النادرة، وجرى إنشاء مشاتل متطورة لإنتاج تلك الأصناف النادرة ونقلها إلى أماكن زراعتها.