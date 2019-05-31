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رفع درجة الاستعداد للقصوى لاستقبال عيد الفطر بالمحافظات

الجمعة، 31 مايو 2019 09:43 ص
رفع درجة الاستعداد للقصوى لاستقبال عيد الفطر بالمحافظات احتفالات عيد الفطر - أرشيفية
كتب على عبد الرحمن

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وجهت وزارة التنمية المحلية المحافظات برفع درجات الاستعداد القصوى لاستقبال احتفالات عيد الفطر وتشكيل فرق طوارئ جاهزة لإصلاح أى أعطال فى المرافق والخدمات ورفع كفاءة وتطوير الميادين والحدائق العامة واتخاذ ما يلزم لظهور المحافظات بالشكل الحضارى الذى يليق بها.

وأكدت الوزارة أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة تعمل على مدار 24 ساعة وتتابع مع غرف عمليات المحافظات حل أى شكاوى عن أى قصور فى توفير الخدمات والسلع الحيوية فى الأحياء والمدن والمراكز والقرى وتجهيز الحدائق والمنتزهات العامة والأماكن السياحية بالمحافظات وفتح الشواطئ العامة لاستقبال المواطنين، ورفع حالة الاستعدادات لأجهزة هيئات النظافة بالمحافظات خاصة فى الساحات المخصصة لصلاة العيد ومراجعة أعمال النظافة حول المساجد فى جميع المحافظات والطرق المؤدية إليها وإنارة جميع الطرق.

كما تم التنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن بالمحافظات لتكثيف التواجد الأمنى ووضع الخطط اللازمة لضمان السيولة المرورية، والتشديد على ضرورة تكثيف الحملات على الأسواق لضبط الأسعار ومصادرة السلع الفاسدة واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المستهلك من التلاعب واستغلال التجار ومتابعة تشغيل المخابز ومستودعات البوتاجاز، مع تكثيف أعمال النظافة والحملات لإزالة أى إشغالات فى الشوارع ومنع إقامة أسواق أو شوادر عشوائية.


عيد الفطر

استعداد عيد الفطر

عيد الفطر المبارك

أجره السفر فى العيد

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