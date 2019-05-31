رئيس WE: سنقدم حلول تكنولوجية ببطولة أمم أفريقيا مماثلة لكأس العالم

كتبت: هبة السيد

قال المهندس عادل حامد الرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات we، إن الشركة ستقدم حلول تكنولوجية قوية فى الاستادات التى ستستضيف بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، والتى ستقام فى الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل.

وأضاف حامد، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن شبكة we - راعى المنتخب المصرى- تمتلك شبكة للألياف الضوئية متسعة وتصل لجميع استادات البطولة فى المركز الصحفى والمقصورة الرئيسية و vip بتكنولوجيات عالية ومتطورة للغاية.

وتابع :" الخدمة لن تكون أقل من تلك التى تم تقديمها خلال مونديال كأس العالم الأخيرة فى روسيا".